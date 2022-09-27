她上班捕獲野生《玩很大》重機隊　網驚呼：坤達怎麼比電視上帥

▲網友大讚坤達連騎車都超帥、比電視上還要帥。（翻攝自ASKA臉書）

圖文／鏡週刊

綜藝節目《綜藝玩很大》迎來播出8週年，日前官方釋出主持人吳宗憲、KID林柏昇、坤達3人騎重機的合照，表示他們正在環島中，近日網友也紛紛分享在路上巧遇3人的照片、影片，不少人大讚坤達的顏值，「騎個車也能帥成這樣」。

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這幾天陸續有網友在《綜藝玩很大》的官方臉書留言分享遇到重機隊的畫面，「剛好在斗六遇到，好幸運啊」「小心騎車，憲哥，Kid 超帥的啦」「早上車埕巧遇～」「今天在斗六偶遇一路跟著我們不打擾安全重要！加油～」「超帥的，很幸運能在光復新村遇見綜藝玩很大」「剛剛下班，開車在中清路經過他們」「好開心在古坑遇到，一路跟上快速道路」。

位於新竹市的服飾店ASKA也在臉書粉專分享一段38秒的影片，表示自己在24日上班前的「小確幸」，就是遇到親切的憲哥、偶像KID及帥帥的坤達。影片中可以看到領頭的吳宗憲笑得超燦爛，跟在後方的KID及坤達也向原PO打招呼，KID甚至跟原PO的寵物狗說起「狗語」，一人一狗互相汪汪叫，相當親切。

▲憲哥用燦爛笑容跟原PO打招呼。（翻攝自ASKA臉書）

▲KID跟原PO的狗狗對話。（翻攝自ASKA臉書）

影片引發網友熱議，至截稿前有4.8萬人按讚、700多則留言、500多次分享，不少人直呼KID真的很鬧，「KID好皮、這樣也要跟狗狗鬥嘴」、「Kid會講狗語」、「Kid 人真的很好聊，之前在綠島遇到過」；還有網友驚呼坤達怎麼「比電視上更帥」、「坤達本人真的在散發帥光芒」、「我兒子也說本人比較帥」、「坤達太誇張 騎個車也能帥成這樣」。

▲服飾店分享遇到玩很大重機隊的影片。（翻攝自ASKA臉書）







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