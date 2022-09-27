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華宗盃將開打　南檢邀民眾一起「扣殺」賄選

▲全國第43屆華宗盃排球錦標賽10月1日至4日舉辦，台南地檢署檢察官王宇承也藉此機會傳達反賄理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全國第43屆華宗盃排球錦標賽10月1日至4日舉辦，台南地檢署檢察官王宇承也藉此機會傳達反賄理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年全國第43屆華宗盃排球錦標賽10月1日至4日將於學甲國中、學甲區綜合體育館、東陽國小、學甲國小、曾文農工等5個場地熱血開打，計有來自全國19個縣市340隊共5623名隊職員參與盛會。

▲全國第43屆華宗盃排球錦標賽10月1日至4日舉辦，台南地檢署檢察官王宇承也藉此機會傳達反賄理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賽前記者會27日於學甲區綜合體育館舉行，包含台南市長黃偉哲、中華民國排球協會秘書長章金榮、台南市體育局局長陳良乾、政風處處長高伯陽、台南地檢署檢察官王宇承等均到場，感受華宗盃的熱血魅力。

市長黃偉哲表示，華宗盃是國內四大排球經典賽事之一，至今已邁入第43年，也是學甲區的特色體育活動，去年因疫情影響停辦，今年為擴大參與並增加活動豐富度，除規劃由文化局結合藝術進區系列展演，賽事首2日並在華宗公園設置多元化特色攤位，包含運動體驗、特色伴手禮及在地農特產，歡迎全國各地愛好運動的朋友到台南學甲觀賞比賽，感受古都熱情及球賽魅力。

▲全國第43屆華宗盃排球錦標賽10月1日至4日舉辦，台南地檢署檢察官王宇承也藉此機會傳達反賄理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因應年底選舉即將到來，台南地檢署檢察官王宇承也藉此機會傳達反賄理念，他表示，華宗盃主要是為紀念已故省議員陳華宗先生守正不阿的辦事精神和對地方的貢獻，可見一個好的政治人物足以令人緬懷，更凸顯選賢與能的重要。

▲全國第43屆華宗盃排球錦標賽10月1日至4日舉辦，台南地檢署檢察官王宇承也藉此機會傳達反賄理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

檢察官王宇承說，近期地檢署透過各種場合及管道不斷呼籲民眾支持響應反賄選，即是希望民眾將反賄選內化為一種信念，選舉和比賽一樣，最重要的就是公平正義，不當選舉操作背後恐有不法資金或勢力的介入，未來當選後，即可能在公共事務、公共工程上，想盡辦法獲取不法利益，損失者就是民眾與國家社會。地檢署全力動員投入查賄工作，也希望全民共同發揮監督力量，以實際行動踴躍檢舉 (檢舉專線0800-024-099)，一起強力「扣殺賄選」，查證屬實都有機會獲得最高檢舉獎金新台幣1000萬元。

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