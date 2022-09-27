快訊／將被周玉蔻告誹謗　柯文哲笑到「綜藝摔」：有具體事項嗎？

記者袁茵／台北報導

媒體人周玉蔻近期爭議言論不斷，面對外界批評，她透過其創辦的放言傳媒有限公司發出聲明，將於28日10點赴北檢提告台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安誹謗。對於自己將被周玉蔻告誹謗，台北市長柯文哲聽聞消息後先是大笑，並且「綜藝摔」，事後受訪時再稱「她有具體事項嗎？」

柯文哲27日下午至議會各委員會致贈水果水梨，到教育委員會時，國民黨台北市議員徐巧芯向柯文哲表示，「你明天要被周玉蔻告，她要告你，說你抹黑抹黃，誰叫你要說什麼『永結同心』。」只見柯文哲滿臉疑惑，先詢問「要告什麼？」聽聞「永結同心」時大笑與綜藝摔，讓徐巧芯再虧「你真是發揮大愛！」

▲台北市長柯文哲聽聞自己要被媒體人周玉蔻告，先是大笑後「綜藝摔」。（圖／記者袁茵攝）

會後，柯文哲接受媒體訪問，針對周玉蔻要提告一事，柯文哲說，控告他人要有具體指控項目，「抹黑、抹黃，我⋯那她有具體事項嗎？」

媒體追問，周玉蔻稱要告誹謗、妨害名譽，甚至說民進黨縱容立委放話，造成周玉蔻變成藍白聯手擊殺的沙包？柯文哲回應，周玉蔻應該要去告民進黨的立委，「她喜歡告誰就趕快去告，控告是人民的權利。」

另外，關於是否響應徐巧芯喊出「拒上周玉蔻節目」？柯文哲提及，會上的就會上、不會上的就不會上，他猜測現在獲邀的民進黨參選人「一定很痛苦」，因為實在是不想去，但不去又怕被周玉蔻K，「我覺得現在痛苦的是綠營參選人，我昨天看（民進黨新竹市長參選人）沈慧虹好可憐，一直按筆那個動作叫肢體語言。」

柯文哲指出，周玉蔻不會邀請他上節目，且就算送到媒體事務組，媒體事務組也會否決，「根本不會到我這裡來。」