安倍遺孀爆狀態憔悴　大白天「灌酒」強撐度日！關在家不出門

記者張寧倢／綜合報導

前日相安倍晉三國葬儀式將於今（27）日下午舉行。遺孀安倍昭惠在安倍遭槍殺的當天上午，夫妻才一起吃過早餐，沒想到竟這樣送走丈夫，打擊甚鉅。日媒報導，安倍昭惠傳出近來精神狀態憔悴，連出門都有困難，經常一早就開始喝酒來支撐日常。

▲安倍昭惠送別丈夫安倍晉三時被拍到神情哀戚的一幕。（圖／路透）

日本「森永企業千金」出身的安倍昭惠，和安倍晉三結婚35年，雖然膝下無子，卻始終恩愛如昔，還經常分享日常互動，公開放閃。安倍昭惠痛失摯愛後曾表示，「一切來得太突然，直到現在都還像是在作夢一樣。明明那天早上8點才一起吃了早餐，送他出門，沒想到11點半就接到槍擊的消息。」

▲安倍昭惠經常在社群媒體上分享夫妻日常。（圖／翻攝Instagram@akieabe）

日媒《NEWSポストセブン》在報導中提到了現年60歲的安倍昭惠近況。有相關人士透露，昭惠夫人在安倍晉三在世時很喜歡往外跑，但自從丈夫離世後，她的精神狀態日益憔悴，現在連外出的動力都喪失了。

▲安倍昭惠傳出近來狀態憔悴，每天一早就開始喝悶酒。（圖／路透）

相關人士說，雖然安倍昭惠在丈夫告別式、向山口縣的救援者致意時都表現出堅強的一面，現在仍不停地接待前來弔唁的喪客，但除此之外，安倍昭惠「天生開朗的性格似乎已消失無蹤，經常把自己關在一樓的房間裡，從大白天開始就開始喝悶酒，支撐著日常生活。」

此前，安倍昭惠7月12日在安倍晉三的告別式上致詞時，引用了丈夫生前的名言說道，「我相信我的先生作為一名政治家留下很多的東西，他也度過了屬於自己的春夏秋冬，並在最後迎來了冬天。他生前種下了許多種子，接下來也會一一萌芽吧。」

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