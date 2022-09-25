台人到日本玩「每天走萬步」！他諷：在家連走路都懶　內行揭關鍵

▲有網友感到好奇，為何台灣人連去自家巷口倒垃圾都要騎車，到日本卻能每日走數萬步。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台灣預計10月13日開始「0+7」檢疫模式，因此有不少國人摩拳擦掌，就等著出國放鬆。對此，有網友感到好奇，許多人到日本玩時，每天走的步數破萬，在台灣卻連走路到巷口都懶，「有沒有這方面的八卦？」貼文曝光後，引起熱烈討論，也有內行人揭露關鍵原因，其實是受到「人行道」的影響。

一名網友在PTT詢問，以前聽到別人說，台灣人到日本自由行時，一天都會走上萬步，甚至是幾十公里，還會有人貼出手機App的統計數據來證明，接著就遭到嘲諷，在家時連去巷口買麵、倒垃圾都要騎車，到日本卻變得相當勇猛，晚上只要貼個痠痛貼布，隔天一樣玩得相當開心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這讓他感到十分好奇，「台灣人去日本，體力484都會變好」，也詢問網路上的眾人，到日本玩時最高紀錄是走幾萬步，「有沒有這方面的八卦？」

貼文曝光後，不少人留言回應，「日本走路很舒服」、「走路找販賣機，再走路找下一台販賣機」、「每天一萬五千步起跳」、「人家是文明國家，走路很舒服的」、「日本走路可以放空、東看西看。台灣走路要防衛式走路，很耗精神的。」

▲有內行人揭露關鍵，與日本相比，台灣的人行道相當匱乏，甚至是根本沒有。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



此外，也有內人行揭露關鍵，台人到日本以後，可能只會想著「如果沒租車，就搭大眾運輸再步行到目的地吧」，等到出了地鐵、機場，自然而然會開始在人行道上步行。

內行人表示，台灣的交通基礎建設「人行道」十分缺乏，或是根本沒有，行人跟車子同樣走在馬路上，若是遇到違停，就只能往車道走，與車輛爭道，安全行走的需求沒有基礎設施人行道來滿足，自然不會選擇高風險的方式來移動。

這名內行人說，日本這幾十年來，不只限縮車道，還效仿歐美，擴大了人行道、自行車道的範圍，同時做出特許空間，來增加商業活動範圍、帶來經濟效益，但在台灣連最基本的人行道都沒有，民代、民眾只會想著拓寬車道，騎車、開車後改為步行，還是沒有人行道可用，就乾脆在目的地違停，久而久之當然變得不肯走路。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完