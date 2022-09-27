深V爆乳妹騎人行道被盯上！酒味太濃叫她吹…警驚呼：喝很多捏

▲胡姓女子違規騎人行道被攔查，身上濃濃酒味被要求酒測。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市新興分局為避免酒駕事故，24日凌晨娛樂場所周邊巡守，一晚逮獲2名酒駕犯，分別是一名吳姓男子，和一名身穿極短裙、露出兇悍「長輩」的胡姓女子，全是KTV歡唱後騎車返家。

疫情逐步解封，到KTV等娛樂場所消費的民眾回流，為避免民眾貪圖方便，在歡唱飲酒後酒駕，新興分局加強娛樂場所週邊巡守並防制交通事故。

▲吳姓男子喝一瓶啤酒，騎車搖搖晃晃被攔下酒測。（圖／記者許宥孺翻攝）

24日凌晨2點多，五福二路派出所員警在民族一路發現一輛機車，行駛狀態不穩且車速極快，員警尾隨在後並將他攔下，警方詢問他是否有喝酒，不過26歲吳男表示「沒喝」，警方端出酒測棒要他吹氣，酒測棒馬上亮紅燈。吳男才坦言，凌晨12點和朋友在KTV歡唱，期間喝了1罐啤酒，喝完約1個小時後才騎車。經酒測後，酒測值超過法定標準，警方仍依法逮捕送辦。

▲▼警方將違規的胡女攔下，酒測值超標依法送辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

另一件則是在24日清晨5點多，五福二所在五福、林森路口發現一名女機車騎士，因違規騎乘人行道將她攔查，過程中發現身上散發酒味，胡女當場承認有喝酒。經酒精感測棒快篩，也是馬上亮紅燈，員警忍不住驚呼：「妳喝很多捏」。經酒精測試，酒測值同樣超標，胡女則傻問：「駕照會被扣嗎？」員警表示：「會喔」。胡女表示，從附近的KTV剛歡唱結束，酒後2小時騎車返家，沒想到被攔查。

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