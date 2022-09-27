結婚才2年...保險女業務天天寫信給獄中小王　離家出走後懷孕了

▲高雄人妻外遇小王，小王入獄後還每天寫信聯絡感情。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人夫怒控從事保險業的陳姓妻子結婚2年就外遇，還天天寫信慰問因他案入獄的小王，讓獄友看了都感動不已，要小王「好好珍惜如此乖的女生」，之後人妻又懷孕墮胎、離家出走，讓丈夫忍無可忍，對妻子和小王提告。一審認為人妻和小王侵害配偶權，應連帶賠償50萬元，二審認為無證據顯示2人有性行為，將賠償金減為25萬元，全案定讞。

判決書指出，從事人壽保險業的陳姓人妻和在金融業工作、月收10萬元的老公2人在2018年結婚，育有一名3歲兒子，未料在幸福沒2年，丈夫就發現老婆和先前因貸款業務認識的莊姓男子疑似大談婚外情，莊男入獄時，老婆還每日一信慰問，之後更和莊男多次進出旅館。

去年2月，丈夫因懷疑老婆外遇而爆發爭執，老婆一氣之下離家出走投靠莊男。3月時老公發現老婆懷孕，將時間回推認定老婆肚裡的孩子是莊男的，讓他氣得再和老婆大吵，最後還是因為老婆決定進行引產手術，並保證不再和莊男聯絡，才讓他原諒老婆；不料，2人再度因為外遇一事發生爭執，老婆一氣之下又離家出走，讓他氣得向老婆和莊男求償80萬元。

庭審時，莊男向法官坦承，當初因貸款業結識陳姓人妻，對陳女展開熱烈追求，不過2人一直都沒有交往，他是直到陳姓人妻的丈夫打電話向他表明身分，才知道對方已婚；他和陳姓人妻直到去年2月後才有比較親暱的互動，也是因為陳姓人妻和其丈夫已在警局簽下離婚協議書。

高雄地院審理後，發現莊男先前因案入獄，在獄中和陳姓人妻頻繁有信件往來，信件中對陳姓人妻暱稱「小調皮」，內容除報告瑣碎獄中動態、心情外，還曾表示，「沒有我在的日子你是否能依然開心」、「我在裡面跑不出去，你不用擔心」、「還有別忘了，你面對的是『客戶』，別被拐走了！最重要的是每天記得想我，任何事記得報備」、「我跟室友相處的很好呢！他們天天看我寫信都替我開心的咧，遇到如此乖的女生天天寄信天天報備要我好好珍惜，不能讓你被拐走」。

▲小王入獄後每天收人妻的信，獄友都很羨慕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

法官再勘驗丈夫提出2人被拍下有親暱舉動的照片來看，照片顯示2人有貼近、親吻、勾手和手比愛心的行為，且莊男還躺在人妻的腿上，顯示2人已逾越一般朋友界線，審酌莊男經營鹹水雞小吃攤，薪資約8萬元，判莊男與陳姓人妻須連帶賠償丈夫50萬元。莊男再上訴，高雄高分院認為無證據顯示2人有性行為，審酌莊男改從事園藝工作，日薪1500元等一切情狀，將賠償金減為25萬元，全案定讞。