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今天衝了！超商「西西里咖啡第2杯半價喝」　加碼美式2杯下殺55折

▲▼OK CAFÉ 西西里氣泡咖啡。（圖／業者提供）

▲超商西西里咖啡限時2天第2杯半價喝。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天先衝了！明（28）日就是教師節，有超商特意祭出限時咖啡優惠，像是有西西里第2杯半價喝，還有大杯單品美式、拿鐵組合價最低下殺55折，且到門市使用自備杯還有現折5元優惠，肯定要搶喝一波。

▲▼OK CAFÉ 西西里氣泡咖啡。（圖／業者提供）

▲西西里咖啡口感酸甜又帶有氣泡感。

為迎接教師節，OK mart今（27）日、明（28）日2天於指定門市祭出「西西里咖啡／西西里氣泡咖啡第2杯半價喝」優惠，以經典義大利咖啡西西里咖啡作為原型，選用氣泡水搭配檸檬、咖啡製成酸甜清涼的消暑飲品，西西里控一定要搶喝一波。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家教師節祭出3大限定咖啡飲品優惠。

另，全家即日起至9月29日限定3天也於APP跨店隨時取祭出教師節優惠，有「大杯單品美式2杯99元」、「大杯單品拿鐵3杯199元」及「仙女珍珠醇奶茶2杯99元」共3大小確幸，其中，美式可是直接下殺55折，超級划算，把握機會囤一波，每人限購1組，可兌換至11月30日。

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