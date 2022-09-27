結帳不報電話被媽唸「有夠浪費」！他曝超商點數隱藏功能：很好用

▲超商店員在結帳時通常會詢問客人有沒有會員，以累積點數。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／閔文昱報導

許多消費者都會用行動支付累積紅利點數，積少成多後兌換商品或折價，但若沒有想要兌換的商品時，累積點數的動力就會大大下降。一名網友表示，他近日到超商時因結帳懶得報電話而被媽媽唸了一頓，但他平時都只用點數換咖啡來喝，不解累積這麼多點數要幹嘛？對此，有內行人就揭露點數「超實用功能」，引發關注。

一名網友在Dcard發文指出，先前小7會員剛上線的時候，他有幾次結帳都懶得報電話，結果事後卻被媽媽唸「有夠浪費」，但他也納悶，存了這麼多點數還是不太知道可以幹嘛，每次都是累積到快過期才拿來兌換咖啡自己喝或是請工作的同事、主管做人情，詢問「還真的不知道這些點數除了換咖啡之外可以幹嘛？好奇大家都拿來換什麼東西最划算呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友不解，累積一堆超商點數「還是不太知道可以幹嘛」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「我都用來換Line貼圖」、「點數沒用到可以捐給浪浪」、「我都捐掉，因為實在也不多？711跟全家的app都可以捐」、「我都一直累積耶，因為那個點數好難累積」、「到期前全部捐出去做愛心」。

其中，有內行人出面揭密，「你可以拿7-11點數去繳水電費阿！一點一元，2、300多點差不多就抵一期水費了，或是拿去抵機車停車費也很好用」、「可以去博客來買書有折扣」、「結帳可以折抵呀」、「點數可以折抵，一點=一元」、「拿去換高鐵會員點數，然後買高鐵票可以折價」。

事實上，除了超商點數外，許多行動支付也有提供生活帳單繳費功能，像是一卡通Money能繳交指定停車費、信用卡費、有線電視費、學雜費水電費、瓦斯費、社區管理費等；中華電信Hami Pay能繳納信用卡費，單筆滿1萬元還有機會獲得最高1000點Hami Point的隨機回饋點數；全聯福利中心PX Pa則可繳納信用卡費、健保費、新北市與台中市停車費、台北市自來水費、電信費、汽車燃料費與eTag儲值等。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完