普丁最快30日宣布併吞　烏克蘭：助入俄公投「等同叛國」至少關5年

▲俄羅斯23日起在烏克蘭占領區舉行入俄公投。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯在烏克蘭4個占領區舉行為期5天的入俄公投,英國國防部27日表示,總統普丁最快會在30日向議會發表談話時,宣布占領區加入俄羅斯聯邦。烏克蘭總統顧問說,協助入俄公投的烏克蘭人將被控叛國罪,面臨至少5年徒刑。

綜合路透、紐約時報報導,俄羅斯23日起在烏克蘭東部及南部占領區的盧甘斯克、頓內茨克、赫爾松及札波羅熱舉行入俄公投,這些地區總面積約為烏克蘭全境15%的國土。外傳俄國派士兵舉槍挨家挨戶強制居民投票,未照要求投票者的名字會被記錄下來。

對此,烏克蘭總統顧問波多亞克(Mikhailo Podolyak)表示,烏方手中握有這次公投的人員名單,這些人都以某種方式參與其中,「我們說的是數百名的幫凶,他們將被控叛國罪,面臨至少5年徒刑」,但被迫投票的烏克蘭人不會受罰。

此波入俄公投會在27日結束,預計公投結果將會顯示大多數居民投票贊成加入俄羅斯,而克里姆林宮預計最快本周就會宣布併吞。英國國防部27日表示,普丁可能會在30日議會發表演說時,宣布烏克蘭占領區加入俄羅斯聯邦。

