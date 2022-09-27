台南長女學生另類敬師禮　免費染髮再送抒壓按摩

▲928教師節前夕，台南市長榮女中美容科學生，親自為教職人員染髮，再加送抒壓按摩表達心意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

928教師節前夕，台南市長榮女中美容科學生，親自為教職人員染髮表達心意，在染髮前，學生們還幫老師頭皮、肩頸、手部按摩抒壓，提供了比一般沙龍更尊榮的服務，也把年輕教師變型男型女、資深教師變年輕，在尊師重道日漸式微下，這樣的謝師恩，更顯可貴。

長榮女中為台南地區最早設立美容美髮群科的技術型高中，堪稱美髮設計師的搖籃。科主任邱心怡表示，美容科專攻美髮專長，學生在學三年期間，必須學會洗剪染燙吹梳編等技巧，課堂上大都利用假人頭或同學之間互相練習，趁著教師節到來，練習的對象變成學校的教職同仁，除了驗收成果，也希望透過活動，推行尊師重道，讓學生對老師們表達心意。

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這次的親師活動，主要提供洗頭、染髮、吹風造型等服務，服務前、後還需要拍攝對比照讓指導老師打分數。學生們在染髮前先為老師進行頭皮、肩頸及手部按摩紓壓，接著和老師溝通髮色，再展開染髮服務。染完、洗完後，吹風、電棒造型樣樣來，於是年輕的老師變得更有型、較年長的老師則變得更年輕亮麗，對於學生的服務，師長們大讚比一般美髮沙龍更享受，也有老師打趣說，原來被學生「染指」，是這麼開心的事。

學生們表示，由於假人頭不能拿來做染髮練習，所以這次對他們來說是染髮初體驗，對象又是老師，難免緊張，大部份同學先找自己熟識、喜歡、尊敬的老師，也有人專挑白髮較多的老師，更有學生鼓起勇氣找上教官。學生說，邀約時就先跟教官坦白自己是新手，很怕會被拒絕，所幸教官很給力，不僅欣然應允也說失敗也沒關係，於是他們就放膽下手，成果讓雙方都很滿意。

校長蔡玉敏指出，美容科的教學目標是讓學生歷經三年的扎實訓練後，能在畢業後馬上就業，並在最短的時間內升上設計師。有不少學生在校三年透過學習與實習，畢業不久便達標，年紀輕輕就有年薪百萬的收入，更有學生畢業不到十年，靠口碑與社群經營，創下月入數十萬的佳績，可見美髮這個行業，不會被高科技取代，天份加努力就能不斷累積功夫與收入。