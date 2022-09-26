蓬佩奧又來了！明到高雄演講　周三訪台南與企業人士午宴

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧27日受邀到高雄參加「2022全球台商經貿論壇」進行專題演講，高雄市長陳其邁將盡地主之誼，與蓬佩奧有場早餐會，此外，28日中午他將前往台南，與台南市長黃偉哲、民進黨立委王定宇等政要及企業人士進行午餐會。

「2022全球台商經貿論壇」由《自由時報》、《今周刊》主辦，邀請蓬佩奧以「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」為題演講，會中也將與企業領袖紀行焦點對談，探討全球總經趨勢、供應鏈重組、產業布局及創新發展等議題。

據指出，蓬佩奧此次訪台行，將與同屬立法院外交及國防委員會的立委王定宇、趙天麟分別進行座談。王定宇今日發布採訪通知，表示28日中午將邀請蓬佩奧前往台南，與黃偉哲、外交部前部長陳唐山和重要企業人士午宴，另趙天麟則規劃邀請蓬佩奧去大港橋、駁二藝術特區，觀覽高雄市區風光。

王定宇表示，蓬佩奧卸任國務卿職務後，仍持續關注國際事務，更多次為台灣發聲，此次訪台行除再次見證台美堅若磐石的情誼外，更意味著台灣的重要性不斷被看見，期待透過這次與台南基層企業的午宴，讓蓬佩奧體驗南台灣雄厚的科技底藴，以及熱情洋溢的民主活力。

民進黨立委何志偉預告，身為外交及國防委員會的立委，有責任也有義務，要持續努力拓展台灣的國際視野，也會努力守護台灣的民主自由，歡迎蓬佩奧來台，盼他感受民主自由的台灣，還有最熱情的都市，接下來幾天，他將全程陪同蓬佩奧，並就相關議題有非常多的討論。