　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還原與張淑娟聯繫過程　王鴻薇批周玉蔻「二度霸凌」：鬼扯什麼東西

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻到場道歉 王鴻葳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張淑娟在王鴻薇的陪同下提告周玉蔻，周玉蔻到場道歉。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

媒體人周玉蔻指控，前中國小姐張淑娟曾與前總統府秘書長蔣孝嚴有緋聞，使張淑娟26日在國民黨台北市議員王鴻薇的陪同下到台北地檢署提告，周玉蔻則搶先到場鞠躬向張淑娟道歉，但也與王鴻薇在現場對嗆。王鴻薇27日還原北檢現場狀況，直言周玉蔻就是再度霸凌、二次傷害，晚上上節目又要刷一波。

針對與張淑娟聯繫的過程，王鴻薇27日上午接受《POP撞新聞》廣播節目訪問時說明，這陣子周玉蔻一直在節目中說國民黨台北市長參選人蔣萬安的DNA、蔣孝嚴滾床單事件，自己對八卦沒有興趣，也沒有看周玉蔻的政論節目，但23日接到朋友電話，對方希望她能夠幫張淑娟，「我第一時間是有點猶豫的，因為不太了解八卦事件，也不曉得能怎麼幫忙。」

▲▼張淑娟按鈴提告周玉蔻 周玉蔻到場與王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇表示，當時朋友向她說明，張淑娟並非事件女主角，且因被捲入事件中而生氣，加上周玉蔻自己有媒體頻道，但張淑娟並無資源，所以希望王鴻薇能夠幫助張淑娟對外發聲，代發聲明稿、律師函準備26日按鈴申告，想不到代發聲明稿以後，自己也被周玉蔻罵了一頓。

關於北檢現場狀況，王鴻薇回憶道，張淑娟希望有機會向媒體好好說明委屈、看法和憤怒，想不到王鴻薇先到場時，周玉蔻就自己跑來了，事後證明周玉蔻就是來鬧場的，對張淑娟非常不公平，「她（張淑娟）已經被你傷害，好不容易這幾天跟律師討論這麼久，想向媒體講什麼事情，結果周玉蔻卻來鬧場，完全轉移焦點。」

王鴻薇提及，自己一開始要張淑娟暫時先別下車，後來聽到周玉蔻的言論，「我實在是聽不下去，妳到底在鬼扯什麼東西？」最後兩人就吵起來，「我認為張淑娟沒辦法面對她（周玉蔻）。」周玉蔻只是想將自己的節目拉到地檢署現場，因為張淑娟在旁邊，所以可以再度操作。

▲▼張淑娟按鈴提告周玉蔻 周玉蔻與王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

面對周玉蔻聲稱自己找不到張淑娟等言論，王鴻薇認為，「不曉得周玉蔻為什麼可以鬼扯到這地步，妳說妳找不到張淑娟，但以新聞媒體自律，哪一條是說『因為找不到採訪對象，就可以任意去霸凌人家？任意去造謠、編故事？』」後來周玉蔻還跑出來道歉，自認內容有些錯誤等，拿不出證據卻只為了收視率，吵了將近一週。

王鴻薇強調，自己完全沒想過周玉蔻會到現場，後來自己跑去罵了周一頓，是因為第一時間太生氣，「可憐的張淑娟已經躲這麼久了，今天終於要鼓起勇氣出面向媒體說出心裡話，妳（周玉蔻）為什麼還要來？現在跟張淑娟道歉，哪有這樣子？你有誠心在道歉嗎？根本就是想再刷一波，晚上到節目又刷一波。」所以自己才會在現場大罵周玉蔻是媒體敗類。

王鴻薇說，張淑娟一聽到周玉蔻的聲音便開始哭泣，「很多人都是這樣，曾經被一個人狠狠修理、霸凌後，會害怕聽、看到對方。」但周玉蔻一個人卻一直不斷的吵，「這就是再度霸凌，二度傷害。」周玉蔻昨天的狀況就是想再刷一波，「如果想要道歉，周玉蔻不是常常寫臉書嗎？」

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
結帳不報電話被媽唸「有夠浪費」！他曝超商點數隱藏功能：很好用
快訊／一家四口海邊玩「兄弟被浪捲走」！　尋獲哥哥遺體
還原與張淑娟聯繫過程　王鴻薇批周玉蔻「二度霸凌」
好市多上架「北歐風」新玩具！家長秒腿軟　網笑：想換電視可以買
人類史上首次「撞擊行星改道」！　NASA時速2.4萬公里撞擊
台中男「水樂園拍2小時」比基尼妹崩潰！4男壓制報警　遭列黑名
秋老虎來了！高溫飆36℃　變天轉雨時間曝
單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蓬佩奧來台　邱國正：密切注意「外賓來中共會有動作」

快訊／蘇貞昌今順利施政報告　「遺憾國人染疫病逝，會深切檢討」

支持度回升有助年底選情？蘇貞昌：再精進、謙卑檢討

拒絕再當三等公民　蘇清泉喊出「屏東敬老金比照高雄市」

快訊／口罩禁令何時解除？　薛瑞元：建議流感季節還是要戴

為疫情道歉？蘇貞昌：肅穆以對、謙卑檢討

曝周玉蔻「90度鞠躬道歉」原因　前綠委：報應會回到他身上

王鴻薇向民視、NCC檢舉周玉蔻　能播「滾床單」卻不能報韓國瑜穿襪睡覺

馬蔣合體！馬英九當啦啦隊　帶頭高喊「蔣萬安凍蒜！國民黨勝利」

轟民進黨縱容周玉蔻　蔣辦點名：陳時中團隊4人是幫兇

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

吊車臂撞毀360萬休旅車！　穿破車窗...修理費恐破百萬

蓬佩奧來台　邱國正：密切注意「外賓來中共會有動作」

快訊／蘇貞昌今順利施政報告　「遺憾國人染疫病逝，會深切檢討」

支持度回升有助年底選情？蘇貞昌：再精進、謙卑檢討

拒絕再當三等公民　蘇清泉喊出「屏東敬老金比照高雄市」

快訊／口罩禁令何時解除？　薛瑞元：建議流感季節還是要戴

為疫情道歉？蘇貞昌：肅穆以對、謙卑檢討

曝周玉蔻「90度鞠躬道歉」原因　前綠委：報應會回到他身上

王鴻薇向民視、NCC檢舉周玉蔻　能播「滾床單」卻不能報韓國瑜穿襪睡覺

馬蔣合體！馬英九當啦啦隊　帶頭高喊「蔣萬安凍蒜！國民黨勝利」

轟民進黨縱容周玉蔻　蔣辦點名：陳時中團隊4人是幫兇

蓬佩奧來台　邱國正：密切注意「外賓來中共會有動作」

1圖秒懂住台灣多方便！超商「三國鼎立」晚上比白天亮　6萬人驚嘆

快訊／蘇貞昌今順利施政報告　「遺憾國人染疫病逝，會深切檢討」

支持度回升有助年底選情？蘇貞昌：再精進、謙卑檢討

拒絕再當三等公民　蘇清泉喊出「屏東敬老金比照高雄市」

快訊／口罩禁令何時解除？　薛瑞元：建議流感季節還是要戴

為疫情道歉？蘇貞昌：肅穆以對、謙卑檢討

曝周玉蔻「90度鞠躬道歉」原因　前綠委：報應會回到他身上

台積電上漲2.5元至449！　台股反彈逾80點站上13800關卡

安倍國葬大批民眾排隊獻花　坐輪椅也要來致敬

夜店妹魔鬼身材和臉孔　「希望男伴酒醒後撐得住」

政治熱門新聞

新北發放「重陽敬老金」！最高領2萬　66萬人受惠

蓬佩奧再訪台直奔高雄　將與陳其邁晚宴

李德維道歉仍挨轟！黃暐瀚：無法證明就請辭

張淑娟堅持告周玉蔻　NCC證實接獲申訴

幕後／綠評「蔻」分飛彈等級　陳時中競辦定調「3不」

被張淑娟「一句話」逼哭！　他鐵口預言：陳時中已經輸了

柯文哲向張淑娟喊話「一定要挺住」

還原與張淑娟聯繫過程　王鴻薇批周玉蔻「二度霸凌」

藍酸「牙醫不是醫師」　柯建銘：跟陳時中一起虎口拔牙

論文被爆抄襲　高虹安明赴北檢告鏡週刊

選戰勝敗攸關蔡英文是否辭主席、閣揆保衛　賴清德為2024也要催落去

王鴻薇曝「太多節目想邀張淑娟」　深夜發出82字聲明

選前60天／藍營樂觀奪16縣市　攻下台北、桃園有助2024重返執政

即／批周玉蔻節目「傷害無辜民眾」！徐巧芯向NCC檢舉

更多熱門

相關新聞

張淑娟堅持告周玉蔻　NCC證實接獲申訴

張淑娟堅持告周玉蔻　NCC證實接獲申訴

資深媒體人周玉蔻日前爆料前中國小姐張淑娟曾與總統府前秘書長蔣孝嚴有緋聞，她昨日（26日）在台北地檢署前向張淑娟道歉。國家通訊傳播委員會（NCC）的官員表示，針對周玉蔻在民視「辣新聞」節目中的言論，目前已有民眾提出申訴，後續若確定違法，會再送到廣播電視節目廣告諮詢會議、NCC委員會審議。

柯文哲向張淑娟喊話「一定要挺住」

柯文哲向張淑娟喊話「一定要挺住」

道歉求脫罪？律師分析周玉蔻可能盤算

道歉求脫罪？律師分析周玉蔻可能盤算

即／批周玉蔻節目「傷害無辜民眾」！徐巧芯向NCC檢舉

即／批周玉蔻節目「傷害無辜民眾」！徐巧芯向NCC檢舉

張淑娟淚訴「住郊區新店」引網論戰　在地傻眼：新案6字頭

張淑娟淚訴「住郊區新店」引網論戰　在地傻眼：新案6字頭

關鍵字：

張淑娟王鴻薇周玉蔻

讀者迴響

熱門新聞

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

浴室矽利康發霉！網曝神招

28歲女剛剖腹產　惡露結束「同房又懷孕」

人夫突襲！妻房內找到內褲慶生男

台北天空今早「轟隆隆」　原因曝光

結帳不報電話被媽唸！他曝超商點數隱藏功能

張淑娟淚訴「住郊區新店」引網論戰　在地傻眼：新案6字頭

劉雨柔曾嘆「性生活不滿足」想分開！求歡被潑冷水

夫妻吵架「丟光公仔」！他回家才知全進垃圾車

新「TOYOTA INNOVA預售價曝光」

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面