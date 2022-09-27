還原與張淑娟聯繫過程　王鴻薇批周玉蔻「二度霸凌」：鬼扯什麼東西

▲張淑娟在王鴻薇的陪同下提告周玉蔻，周玉蔻到場道歉。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

媒體人周玉蔻指控，前中國小姐張淑娟曾與前總統府秘書長蔣孝嚴有緋聞，使張淑娟26日在國民黨台北市議員王鴻薇的陪同下到台北地檢署提告，周玉蔻則搶先到場鞠躬向張淑娟道歉，但也與王鴻薇在現場對嗆。王鴻薇27日還原北檢現場狀況，直言周玉蔻就是再度霸凌、二次傷害，晚上上節目又要刷一波。

針對與張淑娟聯繫的過程，王鴻薇27日上午接受《POP撞新聞》廣播節目訪問時說明，這陣子周玉蔻一直在節目中說國民黨台北市長參選人蔣萬安的DNA、蔣孝嚴滾床單事件，自己對八卦沒有興趣，也沒有看周玉蔻的政論節目，但23日接到朋友電話，對方希望她能夠幫張淑娟，「我第一時間是有點猶豫的，因為不太了解八卦事件，也不曉得能怎麼幫忙。」

王鴻薇表示，當時朋友向她說明，張淑娟並非事件女主角，且因被捲入事件中而生氣，加上周玉蔻自己有媒體頻道，但張淑娟並無資源，所以希望王鴻薇能夠幫助張淑娟對外發聲，代發聲明稿、律師函準備26日按鈴申告，想不到代發聲明稿以後，自己也被周玉蔻罵了一頓。

關於北檢現場狀況，王鴻薇回憶道，張淑娟希望有機會向媒體好好說明委屈、看法和憤怒，想不到王鴻薇先到場時，周玉蔻就自己跑來了，事後證明周玉蔻就是來鬧場的，對張淑娟非常不公平，「她（張淑娟）已經被你傷害，好不容易這幾天跟律師討論這麼久，想向媒體講什麼事情，結果周玉蔻卻來鬧場，完全轉移焦點。」

王鴻薇提及，自己一開始要張淑娟暫時先別下車，後來聽到周玉蔻的言論，「我實在是聽不下去，妳到底在鬼扯什麼東西？」最後兩人就吵起來，「我認為張淑娟沒辦法面對她（周玉蔻）。」周玉蔻只是想將自己的節目拉到地檢署現場，因為張淑娟在旁邊，所以可以再度操作。

面對周玉蔻聲稱自己找不到張淑娟等言論，王鴻薇認為，「不曉得周玉蔻為什麼可以鬼扯到這地步，妳說妳找不到張淑娟，但以新聞媒體自律，哪一條是說『因為找不到採訪對象，就可以任意去霸凌人家？任意去造謠、編故事？』」後來周玉蔻還跑出來道歉，自認內容有些錯誤等，拿不出證據卻只為了收視率，吵了將近一週。

王鴻薇強調，自己完全沒想過周玉蔻會到現場，後來自己跑去罵了周一頓，是因為第一時間太生氣，「可憐的張淑娟已經躲這麼久了，今天終於要鼓起勇氣出面向媒體說出心裡話，妳（周玉蔻）為什麼還要來？現在跟張淑娟道歉，哪有這樣子？你有誠心在道歉嗎？根本就是想再刷一波，晚上到節目又刷一波。」所以自己才會在現場大罵周玉蔻是媒體敗類。

王鴻薇說，張淑娟一聽到周玉蔻的聲音便開始哭泣，「很多人都是這樣，曾經被一個人狠狠修理、霸凌後，會害怕聽、看到對方。」但周玉蔻一個人卻一直不斷的吵，「這就是再度霸凌，二度傷害。」周玉蔻昨天的狀況就是想再刷一波，「如果想要道歉，周玉蔻不是常常寫臉書嗎？」