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周玉蔻有落實查證責任嗎？　NCC主委陳耀祥：我們會去查

▲▼NCC主委陳耀祥。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲NCC主委陳耀祥。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人周玉蔻連日透過電視政論節目，攻擊國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的陳年緋聞，26日在台北地檢署前向前中國小姐張淑娟道歉，引發社會譁然，後有國家通訊傳播委員會（NCC）官員透露，已接獲民眾提出申訴。對此，NCC主委陳耀祥27日被媒體問及，周是否有落實查證責任？陳說，「我們會去查」。

周玉蔻近來狂轟蔣萬安的身世，聲稱其父蔣孝嚴當年的緋聞女主角是張淑娟，引發張淑娟不滿並決定提告，周玉蔻26日搶先一步抵達北檢，對著現場媒體鏡頭鞠躬道歉，沒想到下一秒又與一旁受委託發聲明澄清的國民黨台北市議員王鴻薇爆發口角衝突，雙方對罵10分鐘。

而後張淑娟抵達現場時，一度情緒崩潰爆哭，多次強調沒有跟蔣孝嚴滾床單，也不接受周玉蔻的道歉，堅持按鈴提告；但當張完成提告手續後，周又折回現場並伸手去拉張，一邊高呼「張小姐，我跟妳道歉」，張則一邊痛哭一邊離開現場，現場亂成一團，畫面曝光後引發輿論譁然。

立法院今天繼續邀請行政院長蘇貞昌率部會官員進行施政報告及備質詢。

陳耀祥上午從議場側門入場途中，媒體接連追問，「您會覺得這是媒體殺人嗎？」、「您覺得周玉蔻有落實查證的責任嗎？」但陳耀祥並未停下腳步，僅揮揮手表示，「我們會去查，我們會去查」；媒體再追問「所以NCC在裝睡嗎？」陳說，「沒有」，隨即快步走入議場。

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