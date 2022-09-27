王鴻薇向民視、NCC檢舉周玉蔻　能播「滾床單」卻不能報韓國瑜穿襪睡覺

▲國民黨台北市議員王鴻薇。（圖／《POP撞新聞》 提供）

記者袁茵／台北報導

媒體人周玉蔻指控，前中國小姐張淑娟曾與前總統府秘書長蔣孝嚴有緋聞，使張淑娟26日在國民黨台北市議員王鴻薇的陪同下到台北地檢署提告，但周玉蔻卻搶先到場鞠躬道歉，引發外界熱議。王鴻薇27日直言，自己已向民視、NCC檢舉，倘若中天電視台不能報導前高雄市長韓國瑜穿襪子睡覺，為何滾床單就能不斷播出？

王鴻薇27日上午接受《POP撞新聞》廣播節目訪問，提及自己將於今日上午10時30分召開記者會，26日已向民視檢舉周玉蔻的節目，民視電視台擁有自己的新聞自律委員會，周玉蔻卻完全違反，所以她已向民視新聞台檢舉，且必須要給予回覆。

王鴻薇指出，她同時也向NCC（國家通訊傳播委員會）檢舉民視電視台，有關於新聞自律部分，難道可以放任節目如此嗎？且周玉蔻都已經自行道歉、承認先前胡說八道，過去政論節目立場鮮明，但怎麼能直接說明支持特定參選人，周玉蔻直接在節目上講「喜歡我周玉蔻，就去投（民進黨台北市長參選人）陳時中」等言論，難道大家認為可以視而不見嗎？

王鴻薇說，過去NCC曾於中天電視台換照聽證會時，詢問中天為何報導前高雄市長韓國瑜穿襪子睡覺，倘若穿襪子不能報導，那為何滾床單卻可以不斷播出，「我就不懂啦！拿同樣邏輯來說服我好不好？」