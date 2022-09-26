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俄羅斯校園槍擊增至15死　槍手身穿「納粹符號」犯案

▲▼俄羅斯伊熱夫斯克（Izhevsk）發生校園槍擊案，身著納粹符號的槍手自盡身亡。（圖／路透）

▲俄羅斯伊熱夫斯克（Izhevsk）發生校園槍擊案，身著納粹符號的槍手自盡身亡。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯26日發生校園槍擊事件，死亡人數增至15死，傷者也新增至24人，俄羅斯內政部證實發生校園槍擊事件，槍手身著「納粹符號」的衣服，進校園殺害學校保全之後輕生，警方朝槍手為新納粹份子方向調查。

事件發生在烏德穆爾特共和國首府伊熱夫斯克（Izhevsk）的88號學校（school No.88）槍手持有2把橡膠子彈手槍，但經過改造可用於實彈射擊，男性槍手犯案當下戴著滑雪面罩，身穿印有紅色納粹符號的黑色T恤。

根據《衛報》（The Guardian）報導，調查委員會表示，槍手年約30多歲，可能名叫卡贊采夫（Artem Kazantsev）正在檢查他是否堅持新法西斯主義觀點和納粹意識形態，在受傷的24人中，除2人名保全外，其餘均為兒童。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，總統普丁深切哀悼這些死者，這一事件顯然屬於「新法西斯組織或團體」的人的恐怖行為。

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