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普丁威脅動用核武　澤倫斯基：他並非虛張聲勢

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁揚言動核武，引發國際關注。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

俄羅斯總統普丁日前演說威脅動用核武。烏克蘭總統澤倫斯基接受美國媒體訪問時表示，普丁可能會玩真的。他還提到，烏克蘭在伊久姆（Izium）地區，又發現兩處亂葬崗。

普丁（Vladimir Putin）上週在全國電視演說中表示，一旦俄羅斯領土完整遭到威脅，政府會使用任何可用的手段保護國家和人民。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）說：「聽好了，之前或許是虛張聲勢，但現在可能真的會發生」。

他還說：「我並不認為他只是在虛張聲勢。」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基認為，普丁動用核武不是虛張聲勢。（圖／路透）

澤倫斯基接受CBS的訪問在25日上線，他受訪時表示，俄羅斯對烏克蘭兩座核電廠或其周遭發動攻擊，就可被視為「現今型態的核武運用或核訛詐（nuclear blackmail）」。

另外，澤倫斯基還提到，烏克蘭在其收復的烏東城鎮伊久姆再發現了兩處大型墳場，裡面都埋有數百具屍體，同時呼籲各界持續向俄羅斯施加制裁壓力。

澤倫斯基說：「今天我收到更多消息…他們（烏軍）又發現兩個大墳場，埋了數百人…我們說的是伊久姆這個小鎮。制裁要持續實施，這些制裁會產生政治還有經濟影響。」

俄羅斯侵略烏克蘭數個月之後，烏克蘭官方本月稍早在伊久姆公墓旁的一片樹林內發現一處大型亂葬崗，隨後對死者的死因展開調查。

上個星期，他們完成挖掘工作，共挖出436具屍體。根據當地官員說法，大部分人似乎都死於暴力，另外，初步調查顯示，有30人遭到凌虐。死者當中有17名軍人。

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