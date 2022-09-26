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社會 社會焦點 保障人權

顧治安也要身體健康！新莊警護健康排隊健檢：比抓壞人還緊張

▲▼ 新莊警分局健康檢查 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新莊警分局健康檢查 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

捍衛治安也得顧健康！波麗士大人們24小時維護社會治安，在高壓環境下恐易疏忽健康管理的重要性，新北市警察局新莊分局，今(26）日上午邀請亞東紀念醫院健檢團隊至分局四樓禮堂提供健康檢查服務，貼心守護同仁的身心健康；參加健檢的警察們直笑說：「參加健康檢查比抓犯人還緊張！」

▲▼ 新莊警分局健康檢查 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市警察局新莊分局，今(26）日上午邀請亞東紀念醫院健檢團隊至分局四樓禮堂提供健康檢查服務，此次健檢包含理學檢查、血液及尿液常規檢查、肝膽腸胃功能及腹部超音波、胸部X光攝影等，更針對處於高時數及高壓力工作同仁，加強心血管及癌症篩檢。

▲▼ 新莊警分局健康檢查 。（圖／記者戴上容翻攝）

一大早，許多同仁紛紛到分局參加健康檢查，現場也準備營養早餐供同仁於健檢後帶返補充營養。平時守護治安的鐵漢們，面對一排排的儀器及檢查，也不禁忐忑不安，直笑說「參加健康檢查比抓犯人還緊張！」。

▲▼ 新莊警分局健康檢查 。（圖／記者戴上容翻攝）

新莊分局長林温柔表示，警察工作壓力大，風險高，加上疫情持續，對同仁的身心健康都是不小的挑戰。然而每位同仁都是分局的重要資產，擁有健康的體魄，才能持續捍衛治安。分局將持續擔負起同仁健康守護、健康服務之責任，確保同仁能擁有完善的身心健康照護。

▲▼ 新莊警分局健康檢查 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新莊警分局健康檢查 。（圖／記者戴上容翻攝）

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