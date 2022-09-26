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周玉蔻狂轟！財經網美嘆「別再弄張淑娟」　網翻過往示警：幫倒忙

▲▼張淑娟按鈴提告周玉蔻 周玉蔻到場與王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻鞠躬聲稱向張淑娟道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

周玉蔻近日連續砲轟台北市長參選人蔣萬安的身世，指其父親蔣孝嚴當年緋聞女主角是張淑娟，還和在現場的台北市議員王鴻薇舌戰10多分鐘，律師李怡貞笑說，如果覺得無聊，可以去蔻蔻姊那看一下，還問「是寇還是蔻？」財經網美胡采蘋則說「真的不要再弄張淑娟了」。

財經網美胡采蘋在粉專《Emmy追劇時間》留下短短一句話，「真的不要再弄張淑娟了」。而向來敢言的律師李怡貞昨日在臉書PO文，「週日覺得無聊嗎？去寇寇（蔻）姐那邊看一下，很精彩」，還問說「欸......是寇還是蔻？怕被罵爆耶，真的怕，這次沒說反話」。隨後，李怡貞再留言處驚喊「是蔻！救命，我正在罰寫一千遍！不要罵我！」

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底下網友熱烈討論，「想來台灣人不僅對學歷、貪污有雙重標準，對緋聞也是」、「我以為當時是天上掉下來的王小姐」、「打這個對陳時中並不會加分，蔣萬安也不可能驗DNA，所以還是要推政見比較重要」、「這次扣扣（周玉蔻）有點玩過頭了」、「這會是幫到忙，還是幫倒忙」、「當年白冰冰幫吳敦義助選，吳敦義落選，幫倒忙跟扯後腿其實一樣忙碌」。

記者追問周玉蔻爆料蔣孝嚴的緋聞，是否想拉抬陳時中選情，周玉蔻斬釘截鐵表示：「跟我沒有關係！我是要揭發蔣萬安不是蔣經國的孫子！」但被問到「蔣萬安是誰的孫子，跟蔣孝嚴的緋聞有什麼關連」，周玉蔻變臉反問記者「有沒有公義道德之心？真相不需要調查嗎？你還好意思問這個問題，大哥！」

周玉蔻更聲稱媒體不需要被帶風向，她強調任何一個公眾的政治人物，他的家族當然要檢驗，更何況章孝嚴為什麼姓蔣，「因為他要做買辦！章孝嚴到蔣孝嚴時代，到中國，叱咤10年，做台灣最大的買辦家族！跟習近平照相，台北市長選出一個買辦的兒子嗎？全台灣人，你們覺得合適嗎？你們覺得台灣不危險嗎？你們覺得台灣沒有威脅嗎？」

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