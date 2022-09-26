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周玉蔻認爆料錯誤　撇拉抬陳時中選情...反批媒體：你還好意思問

▲▼資深媒體人周玉蔻鏡頭前鞠躬聲稱向張淑娟道歉，受訪承認爆料錯誤，但被記者追問時反問「有沒有公義道德之心」。（圖／記者黃哲民攝）

▲資深媒體人周玉蔻鏡頭前鞠躬聲稱向張淑娟道歉，受訪承認爆料錯誤，但被記者追問時反問「有沒有公義道德之心」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

資深媒體人周玉蔻日前爆料前中國小姐張淑娟曾與總統府前秘書長蔣孝嚴有緋聞，今天並在張淑娟到台北地檢署對她提告前，搶先到場在鏡頭前九十度鞠躬，聲稱向張淑娟道歉，卻跟國民黨台北市議員王鴻薇當眾互罵老鼠蟑螂，經記者追問，周玉蔻承認這件爆料「到現在為止，是錯誤」，但否認意圖拉抬民進黨台北市長參選人陳時中選情，她還反問現場記者「有沒有公義道德之心！」

周玉蔻近日緊咬國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世話題，質疑蔣萬安明知自己不是故總統蔣經國的孫子，卻打著蔣家旗號騙選票，但周玉蔻上周突然爆料蔣父蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」的女主角，就是當時的名媛、前中國小姐張淑娟，張淑娟不僅立刻聲明否認，前立委黃國昌等人也批周玉蔻的舉動「下流」、「跨越文明底線」等語。

周玉蔻對各方抨擊完全沒在怕，公開一個一個罵回去、毫不退讓，張淑娟預告今天上午10點半要到北檢控告周玉蔻涉嫌妨害名譽，周玉蔻反而早一步到場搶佔目光，在鏡頭前九十度鞠躬宣稱要向張淑娟道歉，卻又跟協助張淑娟提告的王鴻薇對嗆，互罵老鼠蟑螂等語，2位半百知名的優秀女性如小學生吵架，令眾人嘆為觀止。

▲▼張淑娟按鈴提告周玉蔻 周玉蔻與王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻先是鞠躬道歉，接著就與王鴻薇吵起來。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者追問周玉蔻像張淑娟道歉，是否代表爆料錯誤，周玉蔻起初仍堅稱絕非「無的放矢」，推稱「張淑娟小姐對這一段誤會，應該自己清楚」，為了不影響繼續調查蔣萬安身世與章孝嚴的謊言，「所以我決定跟張淑娟小姐道歉」、「緋聞案女主角跟張淑娟的關係，到此為止」。周還續罵王鴻薇「超級蟑螂」，利用一般平民老百姓，連中國小姐都要利用等語。

記者再問周玉蔻到場是否企圖影響張淑娟打消提告，周否認，她說自己來現場公開道歉、全世界道歉，她希望張淑娟也是名門閨秀出身，別讓國民黨的政治蟑螂利用，經記者第3次追問，周玉蔻終於鬆口表示：「今天爆料沒有百分百正確，好！到現在為止，是錯誤！」但她還是要警告王鴻薇「不要利用人家張淑娟！」

▲▼張淑娟按鈴提告周玉蔻 周玉蔻到場與王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

記者直接詢問周玉蔻爆料蔣孝嚴的緋聞，是否想拉抬陳時中選情，周玉蔻斬釘截鐵表示：「跟我沒有關係！我是要揭發蔣萬安不是蔣經國的孫子！」但被問到「蔣萬安是誰的孫子，跟蔣孝嚴的緋聞有什麼關連」，周玉蔻變臉反問記者「有沒有公義道德之心？真相不需要調查嗎？你還好意思問這個問題，大哥！」

周玉蔻更聲稱媒體不需要被帶風向，她強調任何一個公眾的政治人物，他的家族當然要檢驗，更何況章孝嚴為什麼姓蔣，「因為他要做買辦！章孝嚴到蔣孝嚴時代，到中國，叱咤10年，做台灣最大的買辦家族！跟習近平照相，台北市長選出一個買辦的兒子嗎？全台灣人，你們覺得合適嗎？你們覺得台灣不危險嗎？你們覺得台灣沒有威脅嗎？」

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