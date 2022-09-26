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與酒駕者同車全都罰　永康警3天攔檢取締22件13件法辦

▲台南市警永康分局警方攔車查獲阮姓女子酒駕，同車另3人一併帶回取締告發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局警方攔車查獲阮姓女子酒駕，同車另3人一併帶回取締告發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局9月23日至25日連續3天實施加強取締酒後駕車專案，3天共計取締22件，其中13件移送公共危險罪，9件行政裁罰。

▲台南市警永康分局警方攔車查獲阮姓女子酒駕，同車另3人一併帶回取締告發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，24日取締酒後駕車專案共取締15件，7件移送公共危險罪，8件行政裁罰。其中有一件於24日深夜10時許，越南籍阮姓女子駕駛自小客車行經永康分局路檢點，因行車不穩左右搖晃遭員警盤查，當場聞到阮女全身酒氣，便予以實施酒測，酒測值超過法定標準，車上還有3人（皆為越南藉）也全身酒氣，詢問阮嫌表示一車4人剛剛從小吃店飲酒後離開欲返家，警方即時察覺，將其阮嫌移送及將乘客3人開單舉發，防止可能的意外事故發生。

▲台南市警永康分局警方攔車查獲阮姓女子酒駕，同車另3人一併帶回取締告發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局交通組組長葉敏旭說，統計2022年1月至9月25日，酒後駕車發生交通事故110件，相較去年同期酒後駕車發生交通事故132件，雖然減少22件，但尤其漸入秋冬氣候轉涼，民眾常前往含酒料理的薑母鴨、羊肉爐等店面食用進補，並飲酒助興，提高駕駛人酒後駕車機會，致酒駕肇事增加，為防制酒後駕車情事，避免憾事發生，永康分局已於9月23日至25日，連續3天擴大取締酒後駕車，同時亦會不定時，擇易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度，以保障民眾的交通安全，防制酒駕事故的發生。

▲台南市警永康分局警方攔車查獲阮姓女子酒駕，同車另3人一併帶回取締告發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局分局長甘炎民呼籲，酒駕加重罰早已增訂乘客連坐罰規，共同飲酒之民眾要勸告駕駛勿酒後駕車，切勿與酒駕者同車，以免連帶處罰。周末假日期間除擴大加強締酒後駕車，並針對危險駕車或改裝車輛規劃「防制危險駕車」等重大違規嚴格執行，以確保周末假日交通順暢、民眾平安，請民眾勿有僥倖心態，以免造成重大事故就後悔莫及。

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