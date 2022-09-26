快訊／新莊賓士男酒駕害命！路邊鬼切害撞　騎士濺血慘死

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區26日凌晨4時許，中正路發生一件酒駕肇事車禍。一名30歲林男開賓士轎車，從一家新開幕的酒吧離開，路邊開出準備迴轉時，同向一輛機車閃避不及，摔車後51歲張姓騎士猛力撞擊賓士車體，當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。林男經酒測後吹氣酒精濃度為0.21mg/l，全案將依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。

▲林男酒後開賓士從路邊開出，張男騎車經過摔車後撞上，送醫命危。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲張男機車車頭破損。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，林男事發前將賓士轎車停在一家新開幕的酒吧前，凌晨上車離開時，準備在中正路與614巷路口迴轉，孰料賓士剛駛離路邊，張男正巧騎車沿中正路往桃園方向直行，張男為閃避前方車輛緊急煞車，卻失控噴飛，連人帶車衝入賓士車底，警消緊急到場，發現張男已失去生命跡象，緊急將他送往輔大醫院急救，最後仍因傷重，於5時53分宣告不治。

警方在現場拍照採證，同時對林男酒測，其吹氣酒精濃度為0.21mg/l，因其未能安全行駛而肇事，警方依公共危險、過失致死罪嫌偵辦，同時派員到醫院了解案情，張男酒測數值有待抽血判定。確切事故原因及肇事責任，有待調閱監視器進一步釐清。

▲賓士轎車左側留有擦撞痕跡，路中則留有傷者血跡，警方在現場採證。（圖／記者游宗樺攝）