　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新莊賓士男酒駕害命！路邊鬼切害撞　騎士濺血慘死

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區26日凌晨4時許，中正路發生一件酒駕肇事車禍。一名30歲林男開賓士轎車，從一家新開幕的酒吧離開，路邊開出準備迴轉時，同向一輛機車閃避不及，摔車後51歲張姓騎士猛力撞擊賓士車體，當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。林男經酒測後吹氣酒精濃度為0.21mg/l，全案將依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。

▲▼林男酒後開賓士從路邊開出，張男騎車經過摔車後撞上，送醫命危。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲林男酒後開賓士從路邊開出，張男騎車經過摔車後撞上，送醫命危。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼林男酒後開賓士從路邊開出，張男騎車經過摔車後撞上，送醫命危。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲張男機車車頭破損。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，林男事發前將賓士轎車停在一家新開幕的酒吧前，凌晨上車離開時，準備在中正路與614巷路口迴轉，孰料賓士剛駛離路邊，張男正巧騎車沿中正路往桃園方向直行，張男為閃避前方車輛緊急煞車，卻失控噴飛，連人帶車衝入賓士車底，警消緊急到場，發現張男已失去生命跡象，緊急將他送往輔大醫院急救，最後仍因傷重，於5時53分宣告不治。

警方在現場拍照採證，同時對林男酒測，其吹氣酒精濃度為0.21mg/l，因其未能安全行駛而肇事，警方依公共危險、過失致死罪嫌偵辦，同時派員到醫院了解案情，張男酒測數值有待抽血判定。確切事故原因及肇事責任，有待調閱監視器進一步釐清。

▲▼林男酒後開賓士從路邊開出，張男騎車經過摔車後撞上，送醫命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼林男酒後開賓士從路邊開出，張男騎車經過摔車後撞上，送醫命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼林男酒後開賓士從路邊開出，張男騎車經過摔車後撞上，送醫命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼林男酒後開賓士從路邊開出，張男騎車經過摔車後撞上，送醫命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲賓士轎車左側留有擦撞痕跡，路中則留有傷者血跡，警方在現場採證。（圖／記者游宗樺攝）

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
孫生突譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心
爸媽Google「搜尋紀錄」太殘酷　高材生兒一看當場崩潰大哭
高端國際認證卡關　連加恩曝WHO最新進度
周玉蔻猛攻緋聞案　北市長預測當選率變動「他暫時領先」
星巴克今起限時2天「買一送一」　把握黃金4小時不撲空
強拍台鐵女官員裸照惡商　竟拿百億政府標案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國3「遊覽車、轎車」追撞　紅爆畫面曝

「華盛營造」強拍女官員裸照　超多黑歷史起底

快訊／新莊賓士男酒駕害命！路邊鬼切害撞　騎士濺血慘死

快訊／國1「公車、轎車」追撞　回堵1公里

強拍女官員裸照惡商　竟拿百億政府標案

阿公騎車載6歲孫女遇劫！遭貨車追撞1死2重傷　阿嬤被撞身亡

中科院技術師偷下載雄三、天弓「機密檔案」　被逮竟潛入機房刪除

「新北警抓錯人」無辜男千字還原現場！　遭警嘲諷還被捏下體

快訊／台中女陳屍公寓浴室　友聯絡不上「報案破門」驚見遺體發黑

快訊／故宮墜落意外！女子倒館外意識不清　送醫搶救中

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

快訊／國3「遊覽車、轎車」追撞　紅爆畫面曝

「華盛營造」強拍女官員裸照　超多黑歷史起底

快訊／新莊賓士男酒駕害命！路邊鬼切害撞　騎士濺血慘死

快訊／國1「公車、轎車」追撞　回堵1公里

強拍女官員裸照惡商　竟拿百億政府標案

阿公騎車載6歲孫女遇劫！遭貨車追撞1死2重傷　阿嬤被撞身亡

中科院技術師偷下載雄三、天弓「機密檔案」　被逮竟潛入機房刪除

「新北警抓錯人」無辜男千字還原現場！　遭警嘲諷還被捏下體

快訊／台中女陳屍公寓浴室　友聯絡不上「報案破門」驚見遺體發黑

快訊／故宮墜落意外！女子倒館外意識不清　送醫搶救中

新北市長選舉林佳龍陷苦戰　侯友宜民調51.96%狠輾壓

快訊／國3「遊覽車、轎車」追撞　紅爆畫面曝

連2季百打點Ｍ7！大谷翔平連11場敲安追平個人最佳

賽車手變拳王泰森！狂歐對手被「抱離」現場　自認打人有理

吃喜宴遇一家人「上菜旋風夾光一半」　同桌客看傻：感覺超差

謝京穎現身街頭被拍「狂露鉛筆腿」！脫口15字斷開不倫…網秒懂：加油

「華盛營造」強拍女官員裸照　超多黑歷史起底

2022港姐冠軍是星二代女星！加冕大走光「旗袍開腿洩底」后冠戴歪

高潮後為何會流淚？　性學專家3點分析原因

喬科維奇意外輸球　世界隊「3連勝逆轉」首度贏得拉沃盃

長髮妹直播薄紗洩ω曲線！　「放送2粒葡萄乾」網看呆

社會熱門新聞

阿公騎車載孫女三貼　1死2傷

台中女陳屍公寓浴室　友人破門見遺體發黑

鎮瀾宮金媽祖銅製實心　製作者回應

賽車神聽到廖老大：我們是專業的

遊戲實況主爆偷吃女粉人妻！夫怒告

快訊／國1「公車、轎車」追撞　回堵1公里

強拍女官員裸照惡商　竟拿百億政府標案

新北警抓錯人　男寫千字還原現場

快訊／新莊賓士男酒駕害命！　騎士濺血慘死

中科院技術師偷下載雄三「機密檔案」　

即／高雄男陳屍小黃車內！

台中男忘了機車停哪　害女警陪找3小時

走私沒算準洋流　毒品被抄人被逮

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

更多熱門

相關新聞

逃避普丁動員令！　俄國5天逾3000人湧入蒙古

逃避普丁動員令！　俄國5天逾3000人湧入蒙古

入侵烏克蘭受挫的俄羅斯總統普丁，21日發布30萬人局部動員令以後，俄國爆發「逃難潮」，俄羅斯與蒙古邊境更能看到大批等著進入蒙古的車潮，過去5天以來已有超過3000名俄國人進入蒙古。

2童坐車頂跑山路　網怒轟家長

2童坐車頂跑山路　網怒轟家長

阿公騎車載孫女三貼　1死2傷

阿公騎車載孫女三貼　1死2傷

整台遊覽車等不到山友　報警找人

整台遊覽車等不到山友　報警找人

心在淌血！岡山統一戲院熄燈

心在淌血！岡山統一戲院熄燈

關鍵字：

新莊賓士酒駕酒駕肇事影音

讀者迴響

熱門新聞

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

浴室矽利康發霉！網曝神招

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

中間是狠角色　左右車貼防撞板

許藍方解釋「女生乳頭黑」原因

台南Josh球場約會「啦啦隊女神」

阿公騎車載孫女三貼　1死2傷

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

台中女陳屍公寓浴室　友人破門見遺體發黑

鎮瀾宮金媽祖銅製實心　製作者回應

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面