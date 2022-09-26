　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

資深警酒駕遭免職　400萬退休金泡湯！提告翻案吞敗

▲▼高雄市政府警察局六龜分局、六龜警分局。（圖／六龜分局臉書）

▲前六龜警分局謝姓巡佐酒駕遭免職。（圖／翻攝自六龜分局臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

前高雄市六龜分局謝姓巡佐在2020年10月間因酒駕肇事，因為且是累犯而遭到免職，由於他服務已長達28年，3、400萬元退休金因此泡湯，他認為高雄市政府處分過重，提起行政訴訟試圖翻案，但高雄高等行政法院審理後，法官認為免職的處分並無違法，判決他敗訴。可上訴。

謝姓巡佐擔任警職28年，2020年10月23日他在六龜分局茂林分駐所任職時，休假晚上與朋友聚餐喝酒，返家時酒駕，還擦撞停放路旁車輛。事故雖未釀成人員傷亡，但警方接獲民眾報案到場，發現同事肇事，酒測值還高達1.2毫克，全案依公共危險罪移送橋頭地檢署。

謝姓巡佐肇事後被調任林園分局服務，但因他之前也曾有酒駕的紀錄，市府認為他嚴重影響公務人員及警察聲譽，予以一次記兩大過免職，造成他3、400萬的退休金因而泡湯。

由於不滿處罰過重，謝姓巡佐提起行政訴訟指出，公務人員服務法、考績法、警察人員獎懲標準等法令對於「言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽」的規定過於空泛，而無一客觀標準，有違法律明確性原則，要求撤銷免職的處分。

市府答辯指出，謝員在2012年就已經酒駕被記大過一次，2020年再度酒駕肇事，身為執法人員，知法犯法，漠視機關勸誡，已構成「言行不檢」具體標準，而謝員任警職逾28年，擔負取締酒駕工作，對酒駕之禁令理應知之甚詳，應以身作則，為民表率，卻一再酒駕肇事，且酒測值超標甚多，行為不檢已「嚴重損害政府或公務人員聲譽」，處分沒有違誤。

法官調查，依銓敘部函示，為貫徹政府杜絕酒後駕車決心，就公務人員酒駕，並因之肇事者，如有言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽，並有確實證據等情事，得為1次記2大過處分之懲處，因此認定市府免職的處分依法有據，駁回謝姓巡佐之訴，全案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
拓也哥生前「左小腿已截肢」！　多病纏身：討厭打點滴
大改款TOYOTA INNONA預售價曝光！　11月發表
趕進度！　估本週還有「1-2個颱風生成」
拓也哥離世「2絕技被翻出」　網洗版淚：一代傳奇殞落
快訊／台中市府「女公務員10樓墜落」！　倒花圃不治
對罵10分鐘「王鴻薇1句話」戳周玉蔻痛處　網笑喊：贏了
快訊／拓也哥逝世！　家人悲痛證實
周玉蔻才大嗆「喜歡被告、我有被告癖！」　今90度鞠躬道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

潤泰千金控已故保全偷PRADA包+120萬　刑案不受理民事判賠30萬

台東池上深夜傳巨響！10米相思樹倒塌...鄉親以為又震奪門逃

桃園航空城拆遷戶空屋頂樓凌晨冒火　疑隔鄰住戶菸灰引燃

快訊／台中市府「女公務員10樓墜落」！　倒花圃送醫不治

資深警酒駕遭免職　400萬退休金泡湯！提告翻案吞敗

放任2小孩開天窗坐車頂嬉鬧 　「梅山36彎版雲霄飛車」下場來了

快訊／台中市府女行政助理「墜落停車場」！　無呼吸心跳搶救中

獨／最貴烤肉！高雄男趕過中秋忘鎖車門　借來的23萬急用秒遭竊

超貴車禍畫面曝！吊車臂一撞毀了「豪奢行宮」　修理費恐破百萬

折回北檢爆追逐戰…周玉蔻手扯張淑娟：跟妳道歉！被擋怒罵居心何在

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

潤泰千金控已故保全偷PRADA包+120萬　刑案不受理民事判賠30萬

台東池上深夜傳巨響！10米相思樹倒塌...鄉親以為又震奪門逃

桃園航空城拆遷戶空屋頂樓凌晨冒火　疑隔鄰住戶菸灰引燃

快訊／台中市府「女公務員10樓墜落」！　倒花圃送醫不治

資深警酒駕遭免職　400萬退休金泡湯！提告翻案吞敗

放任2小孩開天窗坐車頂嬉鬧 　「梅山36彎版雲霄飛車」下場來了

快訊／台中市府女行政助理「墜落停車場」！　無呼吸心跳搶救中

獨／最貴烤肉！高雄男趕過中秋忘鎖車門　借來的23萬急用秒遭竊

超貴車禍畫面曝！吊車臂一撞毀了「豪奢行宮」　修理費恐破百萬

折回北檢爆追逐戰…周玉蔻手扯張淑娟：跟妳道歉！被擋怒罵居心何在

米蘭時裝周／安海瑟薇、李聖經同台比美！MONCLER慶典狂吸18,000人

競選總部是「大違建」！　藍秀建照籲劉建國自行拆除

Skoda「電動版Octavia」傳已在開發中　採最新技術直指Model 3

中華隊已徵詢王柏融等旅外好手　林子偉率先表態將打經典賽

批民進黨團「民主之恥」　民眾黨團：用國家機器追殺高虹安　

梁文音離婚2年...自揭婚禮「最大遺憾」！　見1幕秒淚流滿面

打斷「別吃我」訊號！國衛院找到關鍵解方　可增強吞噬癌細胞

10月最Chill城市野營就在衛武營　還有艾怡良、告五人唱給你聽

預備備～起飛！小貓超愛狩獵奴才「埋伏廁所外」　中途媽初遇對手

趕進度！估本週還有「1-2個颱風生成」　專家曝靠近台灣機率

社會熱門新聞

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

快訊／張淑娟爆哭現身！怒罵周玉蔻：沒有媒體素養

折回北檢爆追逐戰…周玉蔻伸手扯張淑娟：我跟妳道歉！

強拍女官員裸照　華盛營造竟拿百億政府標案

賽車神聽到廖老大：我們是專業的

阿公騎車載孫女三貼　1死2傷

鎮瀾宮金媽祖銅製實心　製作者回應

台中女陳屍公寓浴室　友人破門見遺體發黑

遊戲實況主爆偷吃女粉人妻！夫怒告

晶英酒店爆食物中毒　賓客：整晚簡直是煉獄

快訊／新莊賓士男酒駕害命！　騎士濺血慘死

快訊／國1「公車、轎車」追撞　回堵1公里

吊車臂一撞毀了「豪奢行宮」　修理費恐破百萬

更多熱門

相關新聞

永康警3天攔檢取締22件13件法辦

永康警3天攔檢取締22件13件法辦

台南市永康分局9月23日至25日連續3天實施加強取締酒後駕車專案，3天共計取締22件，其中13件移送公共危險罪，9件行政裁罰。

金門騎士停等行人慘挨撞　駕駛落跑竟是酒駕

金門騎士停等行人慘挨撞　駕駛落跑竟是酒駕

快訊／新莊賓士男酒駕害命！　騎士濺血慘死

快訊／新莊賓士男酒駕害命！　騎士濺血慘死

警察私訊「妳被通緝」是真的　妹子驚呆！

警察私訊「妳被通緝」是真的　妹子驚呆！

女騎士闖紅燈邊點早餐　警一查酒測超標

女騎士闖紅燈邊點早餐　警一查酒測超標

關鍵字：

員警28年酒駕免職數百萬退休金提告失敗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／拓也哥逝世！家人發文證實

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

浴室矽利康發霉！網曝神招

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

中間是狠角色　左右車貼防撞板

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

許藍方解釋「女生乳頭黑」原因

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

快訊／張淑娟爆哭現身！怒罵周玉蔻：沒有媒體素養

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面