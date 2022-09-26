資深警酒駕遭免職　400萬退休金泡湯！提告翻案吞敗

▲前六龜警分局謝姓巡佐酒駕遭免職。（圖／翻攝自六龜分局臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

前高雄市六龜分局謝姓巡佐在2020年10月間因酒駕肇事，因為且是累犯而遭到免職，由於他服務已長達28年，3、400萬元退休金因此泡湯，他認為高雄市政府處分過重，提起行政訴訟試圖翻案，但高雄高等行政法院審理後，法官認為免職的處分並無違法，判決他敗訴。可上訴。

謝姓巡佐擔任警職28年，2020年10月23日他在六龜分局茂林分駐所任職時，休假晚上與朋友聚餐喝酒，返家時酒駕，還擦撞停放路旁車輛。事故雖未釀成人員傷亡，但警方接獲民眾報案到場，發現同事肇事，酒測值還高達1.2毫克，全案依公共危險罪移送橋頭地檢署。

謝姓巡佐肇事後被調任林園分局服務，但因他之前也曾有酒駕的紀錄，市府認為他嚴重影響公務人員及警察聲譽，予以一次記兩大過免職，造成他3、400萬的退休金因而泡湯。

由於不滿處罰過重，謝姓巡佐提起行政訴訟指出，公務人員服務法、考績法、警察人員獎懲標準等法令對於「言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽」的規定過於空泛，而無一客觀標準，有違法律明確性原則，要求撤銷免職的處分。

市府答辯指出，謝員在2012年就已經酒駕被記大過一次，2020年再度酒駕肇事，身為執法人員，知法犯法，漠視機關勸誡，已構成「言行不檢」具體標準，而謝員任警職逾28年，擔負取締酒駕工作，對酒駕之禁令理應知之甚詳，應以身作則，為民表率，卻一再酒駕肇事，且酒測值超標甚多，行為不檢已「嚴重損害政府或公務人員聲譽」，處分沒有違誤。

法官調查，依銓敘部函示，為貫徹政府杜絕酒後駕車決心，就公務人員酒駕，並因之肇事者，如有言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽，並有確實證據等情事，得為1次記2大過處分之懲處，因此認定市府免職的處分依法有據，駁回謝姓巡佐之訴，全案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。