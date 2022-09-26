「牙醫不是醫師」是斷章取義！　李德維還原脈絡：但仍非常抱歉





▲李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安競選團隊發言人李德維日前表示，民進黨台北市長候選人陳時中只是一名牙醫，連醫師都談不上，又如何能當衛福部長、憑什麼選市長，後來被解讀為「牙醫連醫師都談不上」，引發批評。對此，李德維今（26日）還原發言經過，認為被斷章取義，但若是相關比喻造成某些人不舒服，仍表示超級抱歉。

針對發言被解讀為「牙醫連醫師都談不上」，李德維26日上午在國民黨立法院黨團記者會後還原情境脈絡。他指出，約10天前，陳時中提到蔣萬安因在立法院都在衛環委員會，沒到其他委員會歷練，相關經驗不足，因此有平面媒體就此問題來採訪他。

李德維說，假如陳時中認為一個立委在立法院沒經過8個委員會的歷練，就不應該參選台北市長，所以他當時就照陳的邏輯，身為牙醫，就沒辦法擔任衛福部長，因為牙醫也沒經過所有醫師的經歷，當時他是用這話語來回覆媒體。

對於該段話被解讀成自己不認為牙醫是醫師，李德維認為是誤導，被斷章取義；不過若是相關比喻造成某些民眾覺得不舒服，他也非常抱歉，所以昨天就在臉書澄清，牙醫師就是醫師。

李德維重申，假如造成相關誤會，他覺得非常過意不去，超級抱歉。