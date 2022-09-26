藍白操作「陳時中、周玉蔻綁一起」　管碧玲：玩騙選票的技術而已

▲周玉蔻、陳時中。（圖／記者黃哲民、黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人周玉蔻近來砲火四射，左打慈濟疫苗採購、右鞭國民黨台北市長參選人蔣萬安，又把砲火瞄準台北市長柯文哲；而藍白陣營也將周玉蔻跟民進黨台北市長參選人陳時中綁在一起。對此，民進黨立委管碧玲表示，這都只是在玩一種騙選票的技術而已。

周玉蔻近日先是將砲火瞄準慈濟的疫苗採購，開嗆證嚴法師，如今則猛攻國民黨台北市長參選人蔣萬安的「蔣家」背景；昨日晚間又在臉書跟柯文哲槓上，甚至直接將柯文哲臉書帳號「封鎖」。

對此，藍白陣營也多將陳時中與周玉蔻綁在一起討論，陳時中在受訪時則強調「兩人一點私交都沒有」，被外界指涉是意圖切割，但周玉蔻認為，這叫「放電」開示，並喊話「蔻蔻姐敬愛你！佩服你！蔻姐不會被挑撥，蔻姐的一票投給你！還會替你拉一百票！一千票！萬萬票！」

對於將周玉蔻跟陳時中綁在一起，管碧玲表示，對手玩這一題玩到樂不可支，每一個政治人物樂此不疲，都只是在玩一種騙選票的技術而已。

管碧玲強調，陳時中明白崇揚慈濟、感謝慈濟，明白表示「己所不欲勿施於人，明白表示「不要傷及無辜」，奈何媒體報導小之又小。她說，請給政策討論一點熱情，黃珊珊、講萬安談政策，一個抄襲市府，一個空泛，對政治操作樂此不疲，一個罵街罵到連「謀財害命」都說出口，一個政治操作，連司法資源都拿來濫用。

管碧玲說，她認真提出政策願景，怎奈政策之路人煙稀少，政治機巧用術之途人聲鼎沸，實在是拔劍四顧心茫茫。