「打破老婆退休獎盃」有解了　林連鍠抱回師鐸獎賠罪

▲台北市石牌國中老師林連鍠獲頒師鐸獎。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

111年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今（26）日在陽明山中山樓舉行，台北市石牌國中老師林連鍠，從一度被安排到啟智班就讀的孩子，變成學生口中的「理化神」，由總統蔡英文頒發師鐸獎。他打趣說，去年不小心把老婆退休的獎盃弄破，「我答應她要帶一個更大的獎回來給她」，總算如願以償。

林連鍠雖然是理化老師，但因擅長本土語言，在校內投入本土語教學有成，曾獲教育部推展本土語言傑出貢獻獎、臺灣文學殿堂大獎－臺灣文學獎、個人成長記錄片「250公里」曾在公視播放，並到各地分享自己的生命故事。

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林連鍠說，自己就讀小一時，什麼字都不會寫，學校曾開會討論是否安排他就讀啟智班，當時他返家很開心的跟父親說「全班只有我有資格去啟智班」，正在田邊整理牛奮的父親，一巴掌重重打了下來，丟下一句會把牛車與牛留給我，免得長大養不活自己，「還記得當時臉上的牛糞味，還摻雜著父親生氣的感覺」，這巴掌也點醒了我「人生的路，真的要好好的走」。

林連鍠以「匪類少年」來形容自己的國中階段，因為家境不好，國中成績又差，一度迷上賽鴿，希望能獲得獎金改善家計，荒唐的年少時光，連國中理化老師畢業前都說「你是一個沒有前途孩子」，後來多虧願意拉他一把的數學老師沈吉木，人生才有機會翻轉，也讓他從學校得到渴望已久的關懷。



「我想成為像沈吉木老師那樣，可以讓孩子得到養分的老師」，林連鍠說，當了老師之後，我最努力做的就是，不要再有讓有孩子被歧視、冷落，自己在成長過程中，因為遭受挫折與輕視，曾掉下許多眼淚，我不要再讓我的學生掉同樣的眼淚，所以我更重視角落的孩子。

林連鍠在2006年獨立製作「250公里」個人記錄片，記錄他從啟智班邊緣、國中賽鴿迷惘階段，到成為理化老師的成長歷程，透過跟女兒的對話，探究跟父親的關係，而250公里指的是，家鄉嘉義大林與台北的距離，藉此記錄片感謝早逝的父親。

林連鍠說，雖然父親早逝，但多虧父親當年的那一巴掌，讓他走出不一樣的人生道路，也感謝不識字的母親拉把他和哥哥長大，他要把得獎殊榮獻給父母，還打趣說，去年在家不小心把老婆退休的獎盃弄破，「我答應她要帶一個更大的獎回來給她」。