成績墊底落榜生抱回師鐸獎　張哲溢立志當「有溫度的老師」

▲桃園市海湖國小老師張哲溢立志當有溫度的老師，獲頒師鐸獎。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

桃園市海湖國小老師兼教務主任張哲溢，20多年教職都投入在海湖國小，一所弱勢生超過50%以上的農工型學校，把學生視如己出，教家境清寒的女學生洗頭、整理儀容；幫助血氣方剛的男同學迷途知返，拿下全國獨輪車賽冠軍，獲師鐸獎肯定，今（26）接受總統蔡英文頒獎表揚。

「海湖國小是桃園最北邊的學校，這裡就像我的家」，張哲溢說，自己從國小到國中一直是成績墊底的孩子，「班上有50個學生，我是第48名」，高中落榜時，還偷騎摩托車出遊，出了重大車禍，後來有一位國中老師探病，鼓勵他完成學業，人生的路才不會太難走，當下深受感動，立志當個「有溫度的老師」。

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張哲溢說，海湖國小有一半的學生來自單親、隔代教養、原住民和新住民家庭，跟都市學校相較，有明顯的城鄉差距，「看到這些孩子，好像看到小時候的自己」，所以就一直留在海湖，希望可以幫助更多孩子走出不一樣的路。

張哲溢曾輔導一名學生阿福，從問題少年，變成獨輪車高手，他說，阿福脾氣火爆常打架滋事，三不五時就到訓導處報到，後來引導他加入學校獨輪車隊，雖然一開始吃足苦頭，後來一一克服，獨輪車成了阿福到校上學的重心，兩年後參加全國獨輪車賽，阿福贏得100公尺競速第一、雙人花式表演冠軍，「看到阿福畢業時的蛻變、重拾自信，這是當老師最大的驕傲」。

張哲溢說，曾教過一名女學生小婷，常低頭、不說話，身上總有股味道，學習與人際不佳，後來發現小婷媽媽早逝，爸爸患有肝病，僅靠零工維生，立即聯絡社福單位協助，也發現小婷身上的味道，是因為頭髮多日未洗，於是便利用放學時間，教她洗頭、整理儀容，後來小婷臉上恢復自信與笑容，人際關係和課業都漸入佳境，儘管小婷的父親後來也過世了，但她堅強面對未來的勇氣，反而是當老師要學習的對象。

111年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今日在陽明山中山樓舉行，今年師鐸獎得主有72人、教育奉獻獎20人、服務滿40年的資深優良教師有309人，由蔡英文、行政院院長蘇貞昌及教育部長潘文忠頒獎表揚。