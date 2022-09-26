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靠稱人結逃過921死劫　師鐸獎校長李秀櫻積極推動童軍教育　

▲台中市豐原區富春國小校長李秀櫻今同時獲得師鐸獎、資深優良教師。（圖／教育部提供）

▲台中市豐原區富春國小校長李秀櫻今同時獲得師鐸獎、資深優良教師。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

台中市豐原區富春國小校長李秀櫻曾是九二一受災戶，當年以童軍教育習得的稱人結讓一家五口從倒塌的大樓自行平安脫困，災後重生，也在校內大力推動童軍教育。她今年同獲師鐸獎與資深優良教師，今（26）接受總統蔡英文頒獎表揚。

李秀櫻說，九二一大地震時，她就住在台中大里的王朝大樓社區，當時大樓倒塌，她和先生與三名子女住在五樓，但家中前門打不開，她因為曾受過童軍教育，靠著稱人結技巧，用繩索從後門幫助一家五口脫困，這也讓她體認到童軍教育的重要性，因而在校內大力推廣。

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有76年校史的富春國小，是豐原區的老學校，學區位於老舊社區，人口老化、外移嚴重，全盛時期曾有50班，李秀櫻在2015年到職時，只剩下12班，變成豐原區最小的學校。

李秀櫻說，到任後盤點社區、學校資源，決定朝資訊教育科技發展，2017年透過競爭型計畫，設置教育部國教署富春自造教育及科技中心，是台中市第1所科技中心，也是全國第3所小學設置的科技中心，這是富春國小翻轉教育的開始，在少子化的衝擊下，富春國小逆勢成長，目前班級數增班到17班，學生數有470人，成長了快2倍。

李秀櫻說，在校園經營過程中，深深感受到校園行銷的重要性，必須讓家長、社區知道，學校推動了哪些教育改革與教學，「學校不行銷，前景必蕭條」，將持續行銷推廣，希望未來能年年增班。

111年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今日在陽明山中山樓舉行，今年師鐸獎得主有72人、教育奉獻獎20人、服務滿40年的資深優良教師有309人，由蔡英文、行政院院長蘇貞昌及教育部長潘文忠頒獎表揚。

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