　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻嗆沒約過蟑螂上節目　徐巧芯貼出訊息想打臉也被網酸

▲▼資深媒體人周玉蔻鏡頭前鞠躬聲稱向張淑娟道歉，受訪承認爆料錯誤，但被記者追問時反問「有沒有公義道德之心」。（圖／記者黃哲民攝）

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者黃哲民攝）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻連日猛攻國民黨台北市長參選人蔣萬安，更稱其父親蔣孝嚴當年緋聞女主角是張淑娟，讓張淑娟憤而提告，周玉蔻則鞠躬道歉。國民黨台北市議員徐巧芯宣布，即起拒上周玉蔻任何節目，再度引爆周玉蔻戰火，狠嗆對方蟑螂，「本人有邀請你900X上節目嗎？」，徐巧芯隨即公布邀約內容，卻被網友發現時間點落在違停爭議。

張淑娟今正式提告周玉蔻，一露臉便落淚，稱自己這幾天遭受網路霸凌，「我每天吃不下睡不著」，自己並不認識周玉蔻，卻被周玉蔻把她的照片拿出來鞭屍，「我沒有蔣孝嚴滾床」，痛罵周玉蔻，「一點媒體的專業素養都沒有」。

張淑娟表示，周玉蔻不僅含沙射影，還指名道姓，讓她活在痛苦之中，並哭喊，「我沒有對不起中華民國任何事情，也沒有跟蔣孝嚴滾床」，要周玉蔻別再拿她的照片打知名度。

針對周玉蔻近來在節目中窮追猛打他人隱私、狂開地圖砲行徑，徐巧芯宣布，本人即日起拒上周玉蔻任何節目，包含電視、廣播、直播，歡迎政治人物不分顏色一起響應；周玉蔻則回擊，「蟑螂！本人有邀請你900X上節目嗎？！臉皮真厚！是跟玊x薇較勁誰比較不要臉嗎？」

徐巧芯回應，節目剛開的時候曾接過兩次電話邀約，後來傳訊息，但她都拒絕，「不知道是不是年紀大了對於之前的事情容易忘記。話說這台律動機很適合你，老人家要多運動，調整心情，情緒像今天一樣這麼激動，我會很擔心妳氣到中風」，並曝光簡訊，不過，採通的時間點是違停爭議期間，也讓不少網友質疑徐巧芯是不敢上節目。

▲▼周玉蔻節目邀約簡訊。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲周玉蔻節目邀約簡訊。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
變天時間出爐！半個台灣轉雨「溫差破10度」
快訊／火辣寫真剛發　女星南京東路車禍「遭大貨車撞擊」
被張淑娟「一句話」逼哭！　他鐵口預言：陳時中已經輸了
快訊／16天7度無預警停電！高雄今換「這一區」
游鴻明23歲正妹女比基尼激辣　太逆天網看呆
周玉蔻嗆沒約過蟑螂上節目　徐巧芯貼出訊息打臉
四分之一用戶想退訂！　Netflix這2大缺點是致命關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「當著女孩媽面前性侵她」！侯友宜警大博士論文曝　42名被害人慘案

藍控劉建國競總是違建　地主打臉：合法建物「是否拆除青埔宮？」

黃珊珊批周玉蔻「脫離人性紅線」　籲選民下架「助紂為虐的陳時中」

周春米煮澎湃海鮮鍋燒麵　自曝人生2大遺憾

被張淑娟「一句話」逼哭！　他鐵口預言：陳時中已經輸了

周玉蔻猛打蔣萬安身世！　侯友宜嘆：到底跟選舉有什麼關係？

周玉蔻嗆沒約過蟑螂上節目　徐巧芯貼出訊息想打臉也被網酸

被質疑與陸勾搭　柯文哲批：曹興誠個性180度轉換「發生什麼事」

高雄漁業界挺「邁」大團結　組後援會表態力挺他競選連任

盧秀燕競總「揪市民當主委」　外觀不掛大頭照！整棟粉色好醒目

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

「當著女孩媽面前性侵她」！侯友宜警大博士論文曝　42名被害人慘案

藍控劉建國競總是違建　地主打臉：合法建物「是否拆除青埔宮？」

黃珊珊批周玉蔻「脫離人性紅線」　籲選民下架「助紂為虐的陳時中」

周春米煮澎湃海鮮鍋燒麵　自曝人生2大遺憾

被張淑娟「一句話」逼哭！　他鐵口預言：陳時中已經輸了

周玉蔻猛打蔣萬安身世！　侯友宜嘆：到底跟選舉有什麼關係？

周玉蔻嗆沒約過蟑螂上節目　徐巧芯貼出訊息想打臉也被網酸

被質疑與陸勾搭　柯文哲批：曹興誠個性180度轉換「發生什麼事」

高雄漁業界挺「邁」大團結　組後援會表態力挺他競選連任

盧秀燕競總「揪市民當主委」　外觀不掛大頭照！整棟粉色好醒目

《阿姆斯特丹》「再次解謎」震驚美國懸案！克里斯汀貝爾、瑪格羅比與約翰大衛華盛頓破解史上最大陰謀

薛仕凌演狗仔！臥底放蛇反遭色誘　揭娛樂圈最⿊性醜聞

有錢再還免利息！命理師沈嶸幫40徒買房「無痛付頭期」

這指標崩潰「美股還會跌？」　散戶越接越慘

汽機車也有！執行署拍賣會50元起標　土地、股票、珠寶通通賣

俄羅斯第一批「動員兵力」抵達基地！　將在克里米亞接受訓練

咖啡控買起來！全聯多款濾掛、咖啡豆「買1送1」　優惠一次看

剛果歹徒闖收容所擄幼童不成　虐黑猩猩寶寶拍片討「6位數贖金」

【英語多益通】搶出國快預訂機票　英文怎麼說？

「當著女孩媽面前性侵她」！侯友宜警大博士論文曝　42名被害人慘案

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

政治熱門新聞

台南市副議長林炳利病逝！　享壽60歲

周玉蔻才嗆「我喜歡被告！」　今鞠躬道歉

最新民調：北市蔣萬安27.76%居冠　竹市高虹安26.01%狠甩藍綠

快訊／徐巧芯宣布：即起拒上「周玉蔻任何節目」

周玉蔻猛攻緋聞案　北市預測當選率曝

蔡玉真向張淑娟道歉　「我自始至終無意說出真正女主角姓名」

日本不認高端　矢板明夫：做得不對

被周玉蔻酸「太醜」　柯：祝福！

周玉蔻猛打緋聞案　他曝民進黨背後盤算：很多人都掉進陷阱了

快訊／周玉蔻再喊支持陳時中　「不趕柯文哲出政壇我就不姓周」

爆柯文哲「調情」！　周玉蔻：偷跑到我辦公室密談一個小時

大場面！徐巧芯酸爆周玉蔻「要被告了才道歉」

周玉蔻緊咬身世！喊話「快來告我」　蔣萬安：選舉要有底線

綠營全面攻擊高虹安！吳子嘉曝背後原因

更多熱門

相關新聞

陳被周牽拖　柯：看你怎麼辦

陳被周牽拖　柯：看你怎麼辦

媒體人周玉蔻日前爆料，前中國小姐張淑娟曾與前總統府秘書長蔣孝嚴有緋聞，張淑娟26日到台北地檢署提告，周玉蔻則搶先到場鞠躬向張淑娟道歉，同時批評陪同張淑娟的國民黨台北市議員王鴻薇。面對周玉蔻近期的爭議言論，台北市長柯文哲表示，戒毒、吸毒的比喻真的最恰當，水能載舟亦能覆舟。

拉抬陳時中選情？周玉蔻反批媒體

拉抬陳時中選情？周玉蔻反批媒體

周玉蔻點名她「小妹妹長這麼漂亮」　IG神到了

周玉蔻點名她「小妹妹長這麼漂亮」　IG神到了

臉書遭周玉蔻封鎖！柯文哲笑了

臉書遭周玉蔻封鎖！柯文哲笑了

曾對周玉蔻調情？柯文哲驚喊：嚇死

曾對周玉蔻調情？柯文哲驚喊：嚇死

關鍵字：

周玉蔻

讀者迴響

熱門新聞

快訊／拓也哥逝世！家人發文證實

快訊／劉雨柔離婚！

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

浴室矽利康發霉！網曝神招

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

中間是狠角色　左右車貼防撞板

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

全家發票中獎名單一次看！

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面