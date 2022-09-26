周玉蔻嗆沒約過蟑螂上節目　徐巧芯貼出訊息想打臉也被網酸

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者黃哲民攝）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻連日猛攻國民黨台北市長參選人蔣萬安，更稱其父親蔣孝嚴當年緋聞女主角是張淑娟，讓張淑娟憤而提告，周玉蔻則鞠躬道歉。國民黨台北市議員徐巧芯宣布，即起拒上周玉蔻任何節目，再度引爆周玉蔻戰火，狠嗆對方蟑螂，「本人有邀請你900X上節目嗎？」，徐巧芯隨即公布邀約內容，卻被網友發現時間點落在違停爭議。

張淑娟今正式提告周玉蔻，一露臉便落淚，稱自己這幾天遭受網路霸凌，「我每天吃不下睡不著」，自己並不認識周玉蔻，卻被周玉蔻把她的照片拿出來鞭屍，「我沒有蔣孝嚴滾床」，痛罵周玉蔻，「一點媒體的專業素養都沒有」。

張淑娟表示，周玉蔻不僅含沙射影，還指名道姓，讓她活在痛苦之中，並哭喊，「我沒有對不起中華民國任何事情，也沒有跟蔣孝嚴滾床」，要周玉蔻別再拿她的照片打知名度。

針對周玉蔻近來在節目中窮追猛打他人隱私、狂開地圖砲行徑，徐巧芯宣布，本人即日起拒上周玉蔻任何節目，包含電視、廣播、直播，歡迎政治人物不分顏色一起響應；周玉蔻則回擊，「蟑螂！本人有邀請你900X上節目嗎？！臉皮真厚！是跟玊x薇較勁誰比較不要臉嗎？」

徐巧芯回應，節目剛開的時候曾接過兩次電話邀約，後來傳訊息，但她都拒絕，「不知道是不是年紀大了對於之前的事情容易忘記。話說這台律動機很適合你，老人家要多運動，調整心情，情緒像今天一樣這麼激動，我會很擔心妳氣到中風」，並曝光簡訊，不過，採通的時間點是違停爭議期間，也讓不少網友質疑徐巧芯是不敢上節目。

▲周玉蔻節目邀約簡訊。（圖／翻攝徐巧芯臉書）