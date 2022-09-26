台南晶英酒店70人疑食物中毒　業者：若確定將全額退費

記者黃翊婷／綜合報導

台南五星級晶英酒店傳出有民眾參加喜宴疑似出現集體食物中毒，有70名賓客24日參加不同場次的喜宴，沒想到25日陸續出現腹瀉、嘔吐等症狀。台南數家醫院發覺病患都曾在同一天前往同一間酒店吃飯，於是主動通報台南市衛生局；台南市衛生局已派人前往酒店帶回食物樣本進行化驗，同時採集病患檢體，以釐清詳細原因。

▲晶英酒店是台南十分知名的五星級飯店。（圖／翻攝自Google地圖）

晶英酒店24日午場和晚場的喜宴總計有120桌，參與賓客超過1000人，但其中有70人在25日陸續出現腹瀉、嘔吐等症狀，分別就醫之後，院方發現這些病患都曾在同一天前往晶英酒店用餐（不同場次），於是主動通報台南市衛生局。

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晶英酒店的臉書粉絲專頁文章底下也有網友留言表示，24日中午參加婚宴餐會，晚間夫妻倆疑似出現食物中毒，開始上吐下瀉，一直吐到天亮，「整晚簡直是煉獄，不舒服到了極點」，同行友人也有多人發生類似情形。

▲有網友在晶英酒店臉書留言，表示吃完喜宴出現上吐下瀉等症狀。（圖／翻攝自晶英酒店臉書）

台南市衛生局接獲通報，已派人前往酒店帶回食物樣本進行化驗，追查可疑食物的來源，此外，也會採集病患檢體、了解環境衛生，以進一步釐清真正的原因。業者事後也啟動關懷機制，並全力配合台南市衛生局調查。

根據《聯合新聞網》報導，晶英總經理李靖文表示，出現不適症狀的70名賓客分散在4場喜宴中，不像是食物或是廚房衛生問題，不排除是員工感染諾羅病毒所致，目前一切還有待衛生局調查釐清，若後續相關單位確認是酒店的責任，將會全額退還喜宴費用，以示歉意。