台南男嬰死亡案...父控保母說法一變再變　母淚訴：只要真相！

▲黃姓男童父親指控保母說詞一變再變，涉嫌延誤就醫及隱匿監視影像，黃母則要求給真相，對孩子有交代。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名男嬰在保母家中意外死亡，黃姓家長指控保母說法一變再變，且有延誤就醫、隱匿監視系統影像，黃母哭訴她只要真相，如果保母能老實說出發生什麼事，那她的孩子是不是不用被「解剖」！

黃姓父親指出，16日上午保母打電話給他們說小朋友沒呼吸了，叫他們趕快到醫院，他們到醫院時，醫師說小孩子在到院前已死亡，小朋友身上有類似屍斑的小紅點，保母說打電話給他們都沒有聯絡上，但這種情況不是要趕快送醫？保母有延誤送醫的情況。

黃父說，保母的說詞一變再變，每次說詞都不一樣，之前說他睡著了不知道發生何事，保母說是抱著孩子睡覺，過幾天又改口說沒有抱著孩子睡，孩子在旁邊，說是她老公報案的，而後又改口說是保母自己報案，她老公外出買早餐沒報案，每次問保母說法都不一樣，他們要求查明真相給小朋友一個交代。

對於保母家監視器只剩一個接頭一事，黃父說他們向警方要求看監視影像，但警方前往保母家查時，整個監視器都不見了，只下一個接頭，保母向警方說，很早就沒有裝了。此外在孩子活動的區域有裝3、4支監視器，但保母又說那些監視器只有即時影像，沒有「影像回放」功能，試問那裝監視器要做什麼？

黃母說，保母多次到靈堂致意，她不會對保母怎樣，也不會口出惡言，她只要求真相，當時只有他保母與她的孩子2人在場，到底發生什麼事？是不是被什麼蓋住或發生什麼事，只要保母老實說，她的孩子是不是不用被「解剖」？小孩子不會自殺，沒辦法喘氣應會掙札、會哭鬧，怎麼會都沒有感應，有這麼好睡？她要求真相，到底孩子怎麼了。

台南市警新營分局鹽水分駐所代理所長朱昭賢指出，警方於9月16日接獲報案，檢察官下午就安排相驗，20日會同法醫解剖，並採集檢體送驗，將進一步釐清死因，追查保母的責任；警方呼籲社會大眾，一定會秉公處理，請保持理性，靜待檢警調查結果。