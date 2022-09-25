　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

假日「繕」行不停歇　台南做工行善團構築希望家園

▲台南市勞工局做工行善團，25日由泥水工會志工兵分兩路分別來到下營區與麻豆區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局做工行善團，25日由泥水工會志工兵分兩路分別來到下營區與麻豆區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局做工行善團，在黃偉哲市長的帶領之下，假日一樣為弱勢家庭房屋修繕，做工行善團與勞工局共築「希望家園」的願景，25日由泥水工會志工兵分兩路分別來到下營區與麻豆區進行房屋修繕。

▲台南市勞工局做工行善團，25日由泥水工會志工兵分兩路分別來到下營區與麻豆區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，25日由泥水工會志工兵分兩路分別來到下營區與麻豆區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，25日由泥水工會志工兵分兩路分別來到下營區與麻豆區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，25日由泥水工會志工兵分兩路分別來到下營區與麻豆區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

居住下營區的修繕個案，領有輕度身心障礙證明，和年邁耳朵重聽的母親同住，薪資收入微薄，家庭開銷由案主負擔，經濟狀況不佳。所居住的房子屋齡老舊，屋頂破損嚴重漏水，天花板部分坍塌。勞工局接獲通報後，做工行善團在9月每週陸續施工，先由泥水志工進行拆除，至今金屬志工已完成整修重新搭建屋頂，電氣志工完成浴廁化糞池埋設，以及老舊電線汰換並配置新的線路，24日由泥水志工再度到案家服務，進行浴室地坪打底和窗戶磚塊填補。

▲台南市勞工局做工行善團，25日由泥水工會志工兵分兩路分別來到下營區與麻豆區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，25日由泥水工會志工兵分兩路分別來到下營區與麻豆區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，25日由泥水工會志工兵分兩路分別來到下營區與麻豆區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，25日由泥水工會志工兵分兩路分別來到下營區與麻豆區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆區弱勢家庭的修繕個案居住的房子十分老舊，屋瓦嚴重破損漏水，屋內也浴廁設備可以使用，平時需要到附近的廟宇借用廁所，勞工局在接獲通報後隨即前往會勘，並安排施工期程，做工行善團在7月底由泥水工會志工進行拆除作業，再由電氣工會志工進行斷電及安裝臨時用電設備，至今已由金屬志工完成搭建屋頂、電氣志工完成安裝化糞池及衛浴水管、泥水志工完成牆角磚塊修補及浴室地坪打底及鋁製品志工安裝臥室、廚房鋁門窗，電氣志工完成電線配置及燈具安裝，以及木工志工廚房、浴室及臥室天花板美化施工，油漆志工前往進行浴室防水工程，今日由泥水志工鋪設廚房、浴室牆壁及臥室地坪貼磁磚施工。

▲台南市勞工局做工行善團，25日由泥水工會志工兵分兩路分別來到下營區與麻豆區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，25日由泥水工會志工兵分兩路分別來到下營區與麻豆區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

做工行善團能夠持續地為台南弱勢勞工修繕房屋，改善他們的居住環境，王鑫基局長表示，23日勞工局與做工行善團志工夥伴還至大內區、南區及安南區馬不停蹄地會勘，台南有這群可以共築「希望家園」的志工夥伴真的相當難得，對他們十分感謝。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

ET快訊
梅威瑟打趴日本最強暴走族！　一記右拳灌爆倒地
快訊／全聯開出2百萬特獎！　中獎門市、明細曝光
快訊／吳姍儒挺5月孕肚首現身！「超不科學狀態」曝光…全場嚇傻
快訊／7-11開出3張千萬發票！中獎明細一次看
雨量「遠超過預期」！　氣象局示警：還有豪雨
陳文茜稱「台灣死亡率高新加坡10倍」　指揮中心反擊：勿錯誤解
快訊／雨區擴大！5縣市豪大雨特報　暴雨狂襲宜蘭
梅根黑歷史！婚前欺凌王室隨從　威廉王子「借她肩膀」收拾鬧劇
快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「防疫被世界肯定」　蘇貞昌對陳時中選情有信心

假日「繕」行不停歇　台南做工行善團構築希望家園

龍應台小說《大武山下》音樂影像劇場　10／9~10屏東演藝廳演出

桃園勞檢處辦理「小小工安體驗營」　向下扎根職安文化

改善喜樹、灣裡地區淹水　停20抽水站新建工程即將開工

台東「111年度教師節表揚大會」　231人獲表揚

傅崐萁徐榛蔚要求搶救觀光　交通部：花東國旅團補助最高4萬

結合竹山意象、打造E化環境　921受災戶竹山分局明年華麗變身

北市文山第一警分局+佛光山泰山禪淨中心　宣導假投資詐欺

台南男女深夜騎車趕吃消夜　紅燈右轉遭警攔查起獲毒品

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

萌妹見爸爸吃飯配啤酒　碎念模式教訓：亂亂喝

正妹吃光10根巨無霸香腸！　闆娘驚：40年來第1次遇到

正宮開撕許仁杰：慾望會使人犯錯！　他「謝謝妳的付出」安排律師溝通

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

「防疫被世界肯定」　蘇貞昌對陳時中選情有信心

假日「繕」行不停歇　台南做工行善團構築希望家園

龍應台小說《大武山下》音樂影像劇場　10／9~10屏東演藝廳演出

桃園勞檢處辦理「小小工安體驗營」　向下扎根職安文化

改善喜樹、灣裡地區淹水　停20抽水站新建工程即將開工

台東「111年度教師節表揚大會」　231人獲表揚

傅崐萁徐榛蔚要求搶救觀光　交通部：花東國旅團補助最高4萬

結合竹山意象、打造E化環境　921受災戶竹山分局明年華麗變身

北市文山第一警分局+佛光山泰山禪淨中心　宣導假投資詐欺

台南男女深夜騎車趕吃消夜　紅燈右轉遭警攔查起獲毒品

5個常見職場地雷請避開！「幫倒忙、踩線管別人的工作」最討厭

漁光島上的流行音樂盛會萬人朝聖　李伯利與年輕人一同嗨起來！

「防疫被世界肯定」　蘇貞昌對陳時中選情有信心

撐了兩回合還是倒地！「炫富拳王」打趴日本最強暴走族

合署辦公南投縣憂警力不足？警政署：預算充足將優先增補

客家小炒全國爭霸賽客菜西吃超時尚！胖匠守作料理奪冠

火球追平索沙史上第2　富藍戈讚「新莊好投」鼓勵曾峻岳

獨／鎮瀾宮金媽祖「銅製實心」　神尊製作者批檢舉人：沒物理常識

利菁「鏟9KG辣穿比基尼」嗆林襄巨球：是墊的！變聲復出開新節目

偶包太重！傲嬌貓被摸屁屁「不敢露爽臉」　五官掙扎笑翻媽

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

地方熱門新聞

高雄鳳山區晚間3494戶停電！

2022佳里購物嘉年華登場

債務談判破裂！高雄3嫌咖啡店砍人

台南男女騎車紅燈右轉遭警攔查起獲毒品

鍾東錦團結幹部大會　徐耀昌現身

黃偉哲競選團隊就定位

南檢、移民署齊「新」反賄　

停20抽水站新建工程即將開工

打造優質水岸環境　太保市長候選人戴光宗拋牛肉　

萬人齊跑！　2022桃園市議長盃路跑受理報名

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

陳時中切割周玉蔻　柯文哲酸：就像吸毒

勞工親子嘉年華　9/24台東森林公園登場

台中人注意！潭子中山路與環中路口即起北向禁止左轉

更多熱門

相關新聞

老員工和耆老手做百年水道旺來茶

老員工和耆老手做百年水道旺來茶

1922年完工啟用提供台南市自來水的原台南水道，歷經荒廢整修後，變身山上花園水道博物館，為紀念台南市邁入現代化百年慶，文化局特別在當年水源地，地方信仰中心天后宮前，由玉二聖母監製，邀請曾經在水道服務的老員工及社區耆老，手工捻製茶青後，再以在地的鳳梨一起焙製百年紀念茶，紀念這特殊時刻。

男嬰保母家中死亡　母淚訴：只要真相！

男嬰保母家中死亡　母淚訴：只要真相！

台南10歲童開小山貓！工務局要罰了

台南10歲童開小山貓！工務局要罰了

台南男女騎車紅燈右轉遭警攔查起獲毒品

台南男女騎車紅燈右轉遭警攔查起獲毒品

「守土衛國」畫面曝光！　台南武陣首登國慶舞台

「守土衛國」畫面曝光！　台南武陣首登國慶舞台

關鍵字：

假日台南做工行善

讀者迴響

熱門新聞

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

淡水這所私大「停招邊緣」　房東租不出去

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

Sandy「正面孕肚照」首曝光！

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

他掏4萬為女兒全班換桌椅　反被網友罵

巨蜥「身高跟小孩一樣」突現窗外

劉芯彤「全裸泡湯照」被尪傳群組

王彩樺老公天珠店爆收攤！

《玩很大》出意外！夏宇童丟碗砸傷李哲言頭部

誰按下車鈴！司機罵10分鐘：不開了

快訊／露營民眾受困清水地熱公園溪床　1車慘被沖走

iPhone14賣不出！黃牛擺地攤求售

租20年「慘變下水道風格」噁炸！

更多

最夯影音

更多
峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會
日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面