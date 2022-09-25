假日「繕」行不停歇　台南做工行善團構築希望家園

▲台南市勞工局做工行善團，25日由泥水工會志工兵分兩路分別來到下營區與麻豆區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局做工行善團，在黃偉哲市長的帶領之下，假日一樣為弱勢家庭房屋修繕，做工行善團與勞工局共築「希望家園」的願景，25日由泥水工會志工兵分兩路分別來到下營區與麻豆區進行房屋修繕。

居住下營區的修繕個案，領有輕度身心障礙證明，和年邁耳朵重聽的母親同住，薪資收入微薄，家庭開銷由案主負擔，經濟狀況不佳。所居住的房子屋齡老舊，屋頂破損嚴重漏水，天花板部分坍塌。勞工局接獲通報後，做工行善團在9月每週陸續施工，先由泥水志工進行拆除，至今金屬志工已完成整修重新搭建屋頂，電氣志工完成浴廁化糞池埋設，以及老舊電線汰換並配置新的線路，24日由泥水志工再度到案家服務，進行浴室地坪打底和窗戶磚塊填補。

麻豆區弱勢家庭的修繕個案居住的房子十分老舊，屋瓦嚴重破損漏水，屋內也浴廁設備可以使用，平時需要到附近的廟宇借用廁所，勞工局在接獲通報後隨即前往會勘，並安排施工期程，做工行善團在7月底由泥水工會志工進行拆除作業，再由電氣工會志工進行斷電及安裝臨時用電設備，至今已由金屬志工完成搭建屋頂、電氣志工完成安裝化糞池及衛浴水管、泥水志工完成牆角磚塊修補及浴室地坪打底及鋁製品志工安裝臥室、廚房鋁門窗，電氣志工完成電線配置及燈具安裝，以及木工志工廚房、浴室及臥室天花板美化施工，油漆志工前往進行浴室防水工程，今日由泥水志工鋪設廚房、浴室牆壁及臥室地坪貼磁磚施工。

做工行善團能夠持續地為台南弱勢勞工修繕房屋，改善他們的居住環境，王鑫基局長表示，23日勞工局與做工行善團志工夥伴還至大內區、南區及安南區馬不停蹄地會勘，台南有這群可以共築「希望家園」的志工夥伴真的相當難得，對他們十分感謝。