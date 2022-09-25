隔壁才停車場！她車「放進學校」出不來　網酸：一下下就好？

網搜小組／鄺郁庭報導

有女子和幾位友人開車到新北市永和，卻把車停在永和國小教師停車場，隨著校門關閉，車子直接被關在裡面，讓女子不禁拍下一段IG限時動態，直呼「傻眼！以為是停車場，結果～我們的車被卡在裡面啦！電話打不通，怎麼辦？還我車！」但影片一出，就有網友質疑，「真的停錯嗎？還是心存僥倖？」

有網友在臉書「●【爆廢公社二館】●」轉傳一段影片，只見友人不斷往學校裡面張望，拍攝女子則是直呼傻眼，說她以為學校是停車場，「結果～我們的車被卡在裡面啦！電話打不通，怎麼辦？還我車！」接著，她還拍下2名警察到場幫忙處理，似乎是在撥電話與校方聯繫。

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▲▼女子把車停進學校，結果被關在門外，只好請警察幫忙。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

轉傳影片的網友就指出，「永和國小停車場在隔壁啦！那個是教師用的停車場，難道看不出來？真的停錯嗎？」忍不住質疑，「還是心存僥倖？想說停一下就好了？」最後還hashtag「#天兵」。

影片一出，不少人也覺得不太可能停錯，「你以為是停車場？我也超傻眼！」「永和國小的停車場這麼明顯還會停錯，真心建議，為了社會大眾，您還是不要開車比較安全。」「不是啊！為什麼還浪費資源呢？警察很忙很忙很忙……國小招牌字很大、非常大，像主審好球帶這麼寬……會看不到？」「學校跟停車場分不出來？」