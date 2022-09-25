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網購500元解酒藥接詐騙電話痛失68萬！聽到這些關鍵字別上當

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVDI-19）疫情確診病例眾多，不少民眾減少外出利用網路購買民生、防疫用品，導致近期電話解除分期付款詐騙手法攀升，警方統計今年至9月18日這類詐騙發生1883件，高居全台詐騙手法中排名第二，警方提醒民眾在使用各種電子商務服務一定要建立個資可能外洩的風險觀念。

刑事局解釋：解除分期付款詐騙手法肇因電傷賣場資料庫資安防護能力不足，導致被詐騙集團竊取購物明細等個資，接到陌生電話時，切勿因為對方說得出自己過往交易資料就輕信對方，釀生詐騙犯罪。

警方分析案例，北部一陳姓民眾（30歲），在今年6月曾經於知名網路賣場購物以新台幣500元購買解酒藥，9月接獲接獲詐騙集團假冒賣場客服來電，以訂單設定錯，誘騙民眾陷入誤判，歹徒要求陳男操作ATM、網銀匯款才能解除錯誤設定，被害人陸續匯款16筆至詐騙集團指定帳戶，他驚覺遭詐騙報警求助，遭詐騙金額高達68萬餘元新台幣。

20歲李姓民眾7月在知名網路賣場以615元購物購買酒精噴霧槍，於9月接獲假冒賣場客服歹徒來電，要求他依指示在網銀操作解除重複扣款設定，李民依假銀行客服指示匯款後，對方又要求到超商購買遊戲點數，被害人驚覺有異經詢問家人後驚覺詐騙，造成財損失5985元。

刑事局提醒民眾，聽到「誤設為團購訂單」、「誤設為經銷商」、「誤設為重複訂購」、「誤設為付費會員」、「駭客盜刷信用卡訂購多筆商品」等詐騙關鍵字就是詐騙，ATM、網銀並無解除扣款功能，陌生人打電話要求操作ATM、網銀絕對就是詐騙、呼籲民眾切莫上當。

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