她被騙賣股票「繳7百萬讓檢警監管」　又被洗腦險抵押4千萬房產

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子接獲自稱檢察官電話，表示女子涉及刑案帳戶被凍結，要求女子將股票變賣，把現金教給檢察官監管，女子賣光股票捧著7百萬給對方，但詐騙集團仍不滿足，又要求法務財務調查，要求女子提供位於大安區不動產資料，再派出女業務陪同前往設定抵押借款4千萬元，貸款公司驚覺有異報警處理。

警方調查，1名住在大安區的周姓女子，日前接獲詐騙集團假冒檢警，表示女子涉及刑案帳戶被監管，必須將股票變賣成現金，並且由檢察官幫忙管理，女子不疑有他，賣光股票換取7百萬元現金，當面交給30歲的萬姓女車手取走。

▲警方事後比對出萬女身份，在萬華將女車手逮捕歸案。（圖／記者邱中岳翻攝）

詐騙集團騙走7百萬元後仍不罷休，又以法院財務調查名義，要求被害人提供名下不動產資訊，最後鎖定位於大安區的一間房產，由萬姓女車手出面，降低被害人心防。

最後被害人在萬姓女車手的陪同下，前往地政事務所設定抵押貸款4千萬元，貸款公司發現異狀，先到地政事務所塗銷抵押貸款，事後又立刻通知警方向被害人勸說，被害人才驚覺被騙報警。

▲北市1名婦人被假檢警詐騙7百萬元，又要抵押房產被貸款公司察覺報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方根據女子提供身材、樣貌，調閱監視器確定萬姓女車手身份，最後23日晚上9時許，在萬華租屋處逮捕萬女，訊後依照詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。