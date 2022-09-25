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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高端不被日本承認！須自費千元PCR　蔣萬安要陳時中負責

記者袁茵／台北報導

面對國際陸續解封，包含台灣也於10月13日實施入境「0+7」方案，但高端卻不被多國承認，施打高端疫苗的民眾出國仍要自費3500元做PCR，引發批評。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，時任衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中當時做的決定，造成現在後果，必須負起相關責任。

▲▼ 蔣萬安出席2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽開球。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔣萬安出席2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽開球。（圖／記者黃國霖攝）

蔣萬安25日上午出席2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽開球，會後接受媒體訪問。針對日本不承認高端疫苗，陳時中說當時政策是根據學理、法理決定等說法，蔣萬安表示，這違背責任政治基本原則，公務政策可於事前透過討論溝通，形成共識後做決定，事後大家再來檢討修正，這也是民主政治中非常基本的原則。

蔣萬安強調，陳時中當時做的決定，造成現在的後果，得讓全民承擔，「他必須負起相關責任。」

至於陳時中稱日本一直只接受6種疫苗，蔣萬安提及，大家應該還記得，當時他們就一再提出，打高端很可能沒辦法出國或造成出國民眾不方便，但陳時中堅持要買高端，甚至呼籲民眾來打，現在事實勝於雄辯，日本堅持專業只開放國際認證疫苗免做PCR，「當時身為指揮官的陳時中做了這樣決定，當然要負起相關責任。」

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