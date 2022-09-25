「高虹安加工博論參考書目沒加注」　政大教授：不符學術論文規範

▲高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安2018年的辛辛那提大學博士論文，被媒體踢爆今年9月才補上引用資策會期刊的第64條參考文獻。對此，筆名為吳鳴的政大教授彭明輝25日表示，高虹安的本文並沒有這個注腳，就學術論文規範而言是不合格的。

彭明輝透過臉書表示，他替學生講授「論文書寫的基本要求」時，剛好發生高虹安博士論文事件，因此特別表示「本文未加注的文獻不可以列在參考書目」。他說，如果內文沒有加注的文獻卻放在參考書目，期刊編輯是可以用造假的理由不送審，直接退稿。

「高虹安3次加工的博論參考書目64，就是出現沒有在本文中加注的狀況。」彭明輝表示，高虹安臨時補的參考書目64，連期刊名稱也忘記改，不符論文基本規範，對於已經寫過博士論文的高虹安來說，不應該犯這種基本錯誤。

彭明輝指出，他不了解辛辛那提大學的學術規範，因此不清楚為何學校可以允許高虹安2次、3次加工論文。不過他強調，在台灣各大學來說，應該是不允許已經上傳的碩、博士論文抽換或加工。

對於論文遭到指控一事，高虹安日前回應時出示李傑教授於去年9月聲明，聲明原文表示，「高虹安博士是一位優異的博士生。她的著作在Google搜尋被高度引用，我們的共同著作在列表中是排名第一和第二」。

高虹安當時說，自己沒有說謊，嚴正對於不實及惡意揣測的網路言論給予譴責，「李傑教授早已證實皆為高虹安和其合作的著作，怎麼會不是高虹安的著作」。