陳時中切割是「放電」開示！　周玉蔻告白：我敬愛你

▲資深媒體人周玉蔻、民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者黃哲民、黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻過去支持民進黨台北市長參選人陳時中態度鮮明，近日先是將砲火瞄準慈濟的疫苗採購，開嗆證嚴法師，如今則猛攻國民黨台北市長參選人蔣萬安的蔣家背景，引來各方陣營批評，「投給陳時中就是投給周玉蔻」。對此，陳時中25日強調，兩人「一點私交都沒有」，周玉蔻則表示，這叫「放電」開示，並喊話「蔻蔻姐敬愛你！佩服你！蔻姐不會被挑撥，蔻姐的一票投給你！還會替你拉一百票！一千票！萬萬票！」

陳時中今受訪時指出，「我跟周玉蔻就是在公務的往來，相關的新聞需要的時候，我們接受訪問，將我們的政策說明清楚，至於在私交，我跟周玉蔻一點私交都沒有」。

至於是否認同周玉蔻在節目中說「票投陳時中就是投給周玉蔻」等語，陳時中回應，他並沒有看到這樣的說法，也沒有看到這樣的節目；媒體再問，周玉蔻說，喜歡周玉蔻就是喜歡陳時中，這部分是欣然接受，還是聽到會瑟瑟發抖？陳時中表示，沒有，因為他到現在為止沒有看到這個節目，不便評論。

面對各界認為陳時中意圖切割，周玉蔻說，一群笨蛋不懂裝懂，那叫「放電」開示，為的是不要傷及「無辜」，「阿中加油，經過近三年的密切觀察，與多次廣播、電視節目的近身訪問，我確認，你是台灣的防疫英雄，還是人格清正的台灣男子漢！台灣政壇最需要的優質領袖！阿中：蔻蔻姐敬愛你！佩服你！蔻姐不會被挑撥，蔻姐的一票投給你！還會替你拉一百票！一千票！萬萬票！」

周玉蔻也說，投給陳時中，當然不是投給周玉蔻而已，投的是台北市未來發展的生命力、正直公義的領導力、保衞台灣安全、繁榮，抵抗各種病毒的免疫力，喊話投給陳時中才是台灣首都奔向世界、國際發光的契機與起點。