快訊／氣象局凌晨1:45發4縣市「豪大雨特報」　宜蘭防劇烈降雨

記者董美琪／綜合報導

受到東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局25日凌晨1點45分，針對宜蘭縣、台北市、新北市及基隆市發布「豪大雨特報」。

氣象局表示，今(25)日宜蘭縣山區有局部大豪雨發生，宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸及大台北山區也有局部大雨發生的機率，慎防坍方、落石及溪水暴漲。大豪雨地區：宜蘭縣。

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受東北風影響，今天北部、東半部地區及恆春半島都有降雨的機會，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨情況較為明顯，其他地區維持多雲到晴，南部地區及中部山區要留意午後降雨。

溫度方面，各地低溫約23至26度，白天氣溫則略微回升，北部及東半部高溫約28至31度，中南部地區則可以來到32至34度，中南部日夜溫差稍大，外出要留意溫度的變化。

東北風偏強，台南以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，宜蘭、花蓮沿海空曠地區及馬祖也有較強陣風，沿海地區並有較大風浪，從事海上及海邊活動請注意安全。至於第16號颱風「諾盧」之後將進入南海再往中南半島前進，對台灣無直接影響。