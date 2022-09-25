小鋼炮諾盧快速增強「應有強颱等級」　4縣市警戒

▲小鋼炮諾盧將侵襲菲律賓。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



記者陳俊宏／台北報導

「諾盧」增強為中度颱風，北北基宜4縣市豪大雨！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（25日）表示，小鋼炮諾盧強度快速增強（Rapid Intensification，RI），目前應該已經有中颱上限或強颱等級的威力，菲律賓中部可能要承受一次劇烈的風雨侵襲了。

超大豪雨特報：宜蘭縣

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大雨特報：基隆市、台北市、新北市

氣象局今晨發布豪雨特報，東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭地區並有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸及大台北山區亦有局部大雨發生的機率，請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

吳聖宇在臉書說，雖然沒有達到共伴效應的條件，但東北風異常降雨還是相當劇烈，底層東北風跟來自太平洋上的東風交會，自琉球群島附近開始衍生出一系列的降雨系統，往宜蘭一帶延伸。

▼吳聖宇分析東北風異常降雨。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇指出，這條輻合線的位置相當低層，因為東北風的厚度非常薄，到了1500公尺以上高度似乎就沒有了，水氣非常多，應該都是來自更東邊比較深厚（數公里高）的太平洋上東風，雷達觀測看起來降雨回波顏色很紅；不過，卻沒有什麼閃電訊號，似乎不是帶有旺盛對流運動的降雨系統，這也是東北風異常降雨的特點之一，通常不會有打雷閃電。

吳聖宇表示，另一個特點就是降雨非常集中在某些區域或單點，例如這次的降雨看起來集中在冬山、大同、南澳的「山區」，雨量最多的西帽山測站從周六0點至今已突破500毫米；但在同樣鄉鎮的「平地」卻感受不到這樣的強降雨，大多數區域累積雨量甚至不到100毫米，降雨梯度之大相當驚人。

吳聖宇說，這次異常降雨其中之一的東北風，很清楚是來自北方的大陸高壓前緣；另一邊的偏東風就比較有趣了，如果往上面一點看，跟太平洋高壓南側的東風是配合在一起的，所以厚度達到數公里高；諾盧颱風的位置太過偏南，個人覺得應該跟這股東風還是沒有很直接關聯性，或許是東風層內還有什麼很小的波動，也一起到了台灣附近，共同造成這次的異常降水現象。

▲▼宜蘭縣「超大豪雨」特報。（圖／氣象局）



吳聖宇指出，預報資料來看這種降水可能還要持續到今天白天，宜蘭南側的山區需要特別注意，其他迎風面區域雨勢小很多，但也是持續陰雨綿綿，離開迎風面區域後就沒什麼感覺，西半部仍是多雲或有陽光的天氣型態。

吳聖宇分析，諾盧颱風這個小鋼炮從周六下半天開始出現RI現象，目前應該已經有中颱上限或強颱等級的威力，環流小但是很有架勢，菲律賓中部可能要承受一次劇烈的風雨侵襲了。

中央氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問提到，諾盧已於周六晚間8時增強為中度颱風，今天和周一將通過呂宋島，在接近陸地前還會再增強一些，但變為強颱機率不大，預計周一白天會進入南海，屆時有機會再增強，但不會像現在的幅度，之後偏西往中南半島前進。

▲▼諾盧增強為中颱，一路朝中南半島前進。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）

