諾盧讓各國預測全翻車！鄭明典「很強很危險」　恐又有新颱時間曝

▲小鋼炮諾盧將侵襲菲律賓。（圖／翻攝鄭明典臉書）



記者陳俊宏／台北報導

「諾盧」增強為中度颱風，中央氣象局長鄭明典今天（25日）在臉書發文，貼出2張最新衛星雲圖表示，諾魯變這麼強！周六入夜後對流開始爆發，現在這個雲系看起來就很「危險」，對菲律賓威脅極大，而對台灣無直接影響。另外，氣象局預報員張承傳指出，周五、周六南海不排除有颱風生成。

「觀氣象看天氣」臉書說，讓全球各大氣象機構、超級電腦全翻車的諾盧颱風，剛形成時，全世界都不看好它的發展，都預測在登陸呂宋島前，最多只是一個很普通的輕度颱風；但它現在強度只差2KT，就可達美國國家颶風中心所定義的「5級颶風」最高等級！

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文中提到，其實依據小編觀察氣象多年的經驗，剛形成的颱風只要所處的環境海水熱含量高、風切低，就會持續增強，甚至爆發性增強，諾盧颱風又是一個很好的觀察經驗。

▼鄭明典直呼「諾魯變這麼強」。（圖／翻攝鄭明典臉書）



氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨衛星雲圖顯示，中颱諾盧在呂宋島東方海面，範圍雖小，快速增強，已有清晰颱風眼；最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，諾盧偏西移動，周一通過呂宋島，受地形破壞略減弱，進入南海後，仍有繼續增強趨勢，其外圍水氣對台灣天氣稍有影響。他說，最新各國模式模擬顯示，未來一周仍在熱帶擾動活躍期，還有其他熱帶系統發展的機率，應持續觀察。



至於近期是否可能還有颱風生成，張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問提到，南海在可能下周後半段，在周五、周六南邊有些水氣上來，可能有些擾帶擾動發展，也有可能變颱風，還要再觀察。

張承傳表示，諾盧已於周六晚間8時增強為中度颱風，今天和周一將通過呂宋島，在接近陸地前還會再增強一些，但變為強颱機率不大，預計周一白天會進入南海，屆時有機會再增強，但不會像現在的幅度，之後偏西往中南半島前進

▲▼諾盧增強為中颱，一路朝中南半島前進。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）

