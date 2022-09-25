諾盧開眼轉中颱！國家警報半夜響　「超大豪雨」淹水警戒縣市曝

▲中颱諾盧的颱風眼清晰可見。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

諾盧「颱風眼」開了！中央氣象局預報員張承傳表示，諾盧颱風已增強為中度颱風；今天（25日）東北風帶比較多水氣，宜蘭縣山區達「超大豪雨」，宜蘭縣平地有大雨等級。氣象局今凌晨也對宜蘭縣發布「大雷雨」災防告警訊息。水利署則對宜蘭縣三星鄉、冬山鄉發布「一級淹水警戒」。

超大豪雨特報：宜蘭縣

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大雨特報：基隆市、台北市、新北市

氣象局今晨發布豪雨特報，東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭地區並有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸及大台北山區亦有局部大雨發生的機率，請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局今晨近2時也對宜蘭縣員山鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉、蘇澳鎮和冬山鄉發布「大雷雨」災防告警訊息。

▲▼宜蘭縣「超大豪雨」特報。（圖／氣象局）



張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今東北風帶比較多水氣，有利對流雲系發展，宜蘭縣山區24小時累積雨量超過500毫米，達到「超大豪雨」，宜蘭縣平地有大雨等級，基隆北海岸和大台北山區也有局部大雨，花蓮、台東有零星降雨，上午這些地方降雨持續，午後有機會趨緩，但仍有降雨機率；另外，午後南部和其他山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳說，周一起轉偏東風，水氣較減少，基隆北海岸、東半部和恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後南部和其他山區有局部短暫雷陣雨；周二至周四水氣更少，各地多雲到晴，東半部有局部短暫陣雨，午後南部和其他山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳表示，周五、周六南邊有些水氣上來，台東、恆春半島有短暫陣雨，宜蘭、花蓮有局部降雨，其他地區多雲，午後南部和其他山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳指出，諾盧已於周六晚間8時增強為中度颱風，今天和周一將通過呂宋島，在接近陸地前還會再增強一些，但變為強颱機率不大，預計周一白天會進入南海，屆時有機會再增強，但不會像現在的幅度，之後偏西往中南半島前進。

▲▼諾盧增強為中颱，一路朝中南半島前進。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）

