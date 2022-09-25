漂亮女兒意外成選戰「嬌點」　徐定禎打趣：若早被發現我4年前就當選

▲徐定禎和模特兒女兒里維。（圖／里唯提供）



記者杜冠霖／綜合報導

年底苗栗縣長選情膠著，而民進黨苗栗縣長參選人徐定禎的模特兒女兒里維卻意外成為「嬌點」，亮麗的外表吸引不少支持者注意，徐定楨也被網友封為「國民岳父」，徐在「自由追新聞」24日的節目中也打趣表示，其實自己2018年第一次選苗栗縣長時，女兒就有幫忙，「如果女兒早點被發現，我2018年就當選。」

徐定禎曾任頭份市市長，2018年首度以無黨籍參選苗栗縣長，2020年立委選舉時加入民進黨並被提名參選立委，後以得票率37.02%飲恨，今年再度接獲民進黨徵召，拚翻轉苗栗。

而徐定禎的女兒里唯是名模特兒，在Instagram擁有近10萬粉絲追蹤，她日前受訪時有感而發說，苗栗是艱困選區，希望爸爸壓力不要太大，一家人一定會支持他、幫忙輔選。

對於選戰工作，里唯24日表示，4年前就有幫忙，其實助選工作真的很辛苦，幾乎都是早上6點就出門、8點多就跑過2、3個鄉鎮，「但爸爸更辛苦，所以全家人都會支持他想做的事情，就像爸爸支持我們一樣。」

里唯指出，以前都穿著背心跟其他工作人員一起跑，都被以為是工讀生，當時可能看起來比較嫩，「但現在辨識度高一點，還是會做一樣的工作，但可能多少會有一點加分 （吧）」

▼徐定禎女兒里唯。（圖／翻攝自@vv_levia IG）