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結合竹山意象、打造E化環境　921受災戶竹山分局明年華麗變身

▲竹山警分局24日進行興建工程上樑典禮。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲竹山警分局24日進行興建工程上樑典禮。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

花東地區於921二十三周年前夕發生池上震災，喚醒國人的恐怖回憶；當年淪為「受災戶」的竹山警分局因此另覓新址興建全新辦公廳舍，預計明年2月完工，縣府表示，新分局外觀以竹山特色文物發想，將竹編藝術品編織的紋理作為建物主視覺特色，內部則打造E化警務環境，兼具實用功能性和美感。

竹山警分局24日上午在新建基地舉行辦公廳舍興建工程上樑典禮，縣長林明溱到場主持，並與縣議員蔡孟娥、游顥、吳瑞芳、石慶龍、縣警局長黃永志、縣府建設處長李正偉、竹山鎮長陳東睦等來賓進行焚香、祝禱祈福及上樑題字儀式，共同見證工程完成階段性目標。

▲竹山警分局24日進行興建工程上樑典禮。（圖／南投縣政府提供）

林明溱表示，竹山分局原有辦公廳舍興建於民國76年，不僅使用多年，921地震更導致建築物部分損壞、結構受損、多處漏水，影響辦公品質，在縣議會支持並獲國有財產署同意，用以地換地（中興新村土地交換林務局竹山工作站土地）的方式取得用地，動土開工1年2個月來，目前結構已完成。

▲竹山警分局24日進行興建工程上樑典禮。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，新建竹山分局位在秀林段243地號，為地下1層、地上5層建物，總樓地板面積約1800坪，總工程經費約2.1億元；內部規劃辦公室、宿舍、禮堂、體技場、留置室、通訊鐵塔、靶場、機房等，同時建構數位化及網路管理，工程預計112年2月13日完工。

黃永志說，縣長及議會8年來編列4億多元預算，提供警方環境改善、車輛及設備汰換，其中新建竹山分局除先進的靶場及體技場，還有搜證器材等相關軟硬體設備，相信員警擁有更現代化的辦公環境後，能提高維護治安、交通順暢、為民服務的品質，民眾洽公也更為舒適。

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