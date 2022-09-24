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誰按下車鈴！公車司機狂罵10分鐘「不開了」　全部人被逼下車

▲▼公車。（圖／資料照，記者李毓康攝。）

▲公車司機不滿乘客按下車鈴卻不下車，當場把車停在路邊「不開了」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市一名胡姓司機23日晚間開公車行經大直橋下，發現有人按下車燈，立刻靠站停，怎料卻無人下車，讓他當場情緒失控，不僅飆罵10多位乘客，還「罷工」停在路邊10分鐘，直到所有乘客被迫下車，才願意開車離開。

一名女網友以「因有人誤按下車鈴 公車司機暴怒死不開車」為題在Dcard發文表示，她23日下課後搭72號公車回家，但下了大直橋非常塞，整路上都能感受到司機的不耐煩，之後好不容易過了最塞的那段，下車鈴響了，司機也停靠新生公園站，卻沒人下車。

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當時原PO心想，應該是有乘客誤按下車鈴，怎料司機當場暴怒，不停大吼「他Ｏ的到底是誰按的？怎樣！不把我們司機當人看嗎！」整整耗了10分鐘，依舊堅持不開車。

眼看場面僵持不下，一位阿嬤疑似趕時間，想要下車搭另一班，主動喊話「不是我按的，那我要下車了喔...」隨即要刷卡下車，不料遭司機喝斥「妳不用下啦！妳按錯跟我說一聲就好了！」嚇得她一度愣在原地，急忙澄清「我敢發誓不是我！」

不久後，10多位乘客見司機堅持不開車，陸續下車離開，直到車上剩一名女乘客，司機才關門駛離現場。

對此，客運業者24日出面回應，胡姓司機任職2年多，過去從未有被投訴的記錄，可能是近來多次遇到有人按下車鈴卻不下車，覺得有人刻意惡整，所以一時情緒控制不當，若行為上有不妥之處，後續依公司規章處理。

業者說，如果民眾不慎誤按下車鈴，只要跟司機說一聲「不好意思，我按錯了」，其實司機都能夠體諒。

▼當時一名在車上的女學生被嚇壞，在網路上揭露此事。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼誰按下車鈴！公車司機狂罵10分鐘「不開了」　全部人被逼下車。（圖／翻攝自Dcard）

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