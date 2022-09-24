跟進日韓！林佳龍推18歲公民權　「不只是棒球、民主也不能輸日韓！」

▲新北市長參選人林佳龍出席「民主36挺18」活動。（圖／林佳龍競辦提供）



記者杜冠霖／新北報導

民進黨於創黨36週年前夕，在台中市舉辦「民主36挺18」音樂會，總統蔡英文、副總統賴清德及多位縣市長候選人共同力挺18歲公民權修憲複決。新北市長參選人林佳龍表示，世界上多數國家已經將投票年齡下降到18歲，日本在2016年6月將投票年齡從20歲降為18歲；韓國則是在2020年1月，將投票年齡從19歲降至18歲，「我相信不只是棒球，民主精神也不能輸給日本跟韓國。」

對於18歲公民權投票公投，林佳龍強調，1126我們即將舉行選舉投票，以及憲政史上首次公民複決權，具有歷史意義，呼籲大家一起支持公民複決修憲案，跟上國際潮流，讓台灣成為更正常的國家。

林佳龍認為，年輕人充滿熱情理想，總是能不出於個人利害關係，站在真正為社會著想的角度來發聲，當時學生運動正是如此，不只在校園爭取自治與言論自由，更走出校園參與當時社會運動，和農民、勞工及環保運動緊密結合，來自各地青年的力量，最後匯流成野百合學運，促成國會全面改選，廢除《動員戡亂時期臨時條款》與終結「萬年國會」，啟動台灣民主化。

林佳龍指出，民主要永續，必須不斷順應時勢潮流，來調整民主制度與內容，今年除了地方選舉，還有18歲公民權修憲案複決，是台灣憲政史上首次進入公民複決程序的修正案，1126我們即將舉行選舉投票，以及憲政史上首次公民複決權，具有歷史意義，透過公民複決修憲案，讓台灣成為更正常的國家。

林佳龍表示，目前世界上多數國家已經將投票年齡下降到18歲，我們鄰近的日本在2016年6月將投票年齡從20歲降為18歲；韓國則是在2020年1月，將投票年齡從19歲降至18歲，「我相信不只是棒球，民主精神也不能輸給日本跟韓國。」