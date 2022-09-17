國道版米其林指南曝！匈牙利煙囪捲月賣7千條　15家服務區美食必吃

▲高公局選出15家國道服務區必吃美食，匈牙利煙囪捲排隊美食曝光。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

國道服務區隱藏不少美食，高公局針對全線15處國道服務區挑出「特色美食」，被稱為「國道版米其林指南」，包括蘇澳服務區上全台唯一的匈牙利人現烤匈牙利煙囪捲，月賣7500條，由於現做現烤，不但得排隊等候，每天限量200多條幾乎售光。

根據高公局調查，民眾到服務區最重要目的之一是「用餐」，高公局因此由全線15處國道服務區專業經理人挑選出該地精選必吃美食，總計共15家具代表性特色美食。

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▲高公局選出15家國道服務區必吃美食。（圖／高公局）

包括清水服務區有著國道唯一現點現做、以火箭直送的生魚片及壽司，位於3樓日本美食天堂的「北海道水產」最推薦海鮮丼。泰安服務區引進豐原廟東的清水排骨麵，排骨酥入味且骨軟肉香。仁德服務區則可吃到台南美食代表虱目魚肚湯，湯頭爽口清甜，選用無刺虱目魚。

古坑服務區則可喝到手工現沖古坑咖啡。蘇澳服務區有著全台唯一由匈牙利人現烤最具異國味好吃的匈牙利煙囪捲，傳統煙囪捲麵皮，加了天然柑橘類調味改良，味道更清爽、有層次。以及新營服務區秘書燻茶鵝。

▲▼高公局選出15家國道服務區必吃美食。（圖／高公局）

另還有在地特色伴手禮和美食，包括湖口服務區有新竹百年老店「新復珍」販售在地特產—竹塹餅、中壢服務區的廖心蘭豆干、石碇服務區的三色手工麵線、關西服務區的仙草茶、西湖服務區的肚臍餅、西螺服務區阿心麻糬、南投服務區紫蘇梅、東山服務區的東山鴨頭、關廟服務區的關廟麵。

高公局表示，各服務區有不少特色美食，其中蘇澳服務區的匈牙利煙囪捲是宜蘭女婿匈牙利人謝安廷現烤美食，不但開店前要花2小時揉麵糰和備料外，所有煙囪捲都是現烤，價格依口味不同119到139元不等，每月可賣出7500條，每天限量約200多條幾乎可銷售一空，晚點到就買不到。

▼匈牙利煙囪捲。（圖／高公局）