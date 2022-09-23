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響應交通安全月　黃偉哲與學童體驗大型車內輪差、視野死角

▲台南市警局與交通部公路總局，舉辦「交通安全月-交安宣導大型車內輪差視野死角體驗活動｣，市長黃偉哲化身交通安全宣導大使進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局與交通部公路總局，舉辦「交通安全月-交安宣導大型車內輪差視野死角體驗活動｣，市長黃偉哲化身交通安全宣導大使進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局在23日特別結合交通部公路總局在台南監理站大型車考照場地舉辦「交通安全月-交安宣導大型車內輪差視野死角體驗活動｣，邀請市長黃偉哲化身交通安全宣導大使，與崑山高中、崇明國中的同學們以及松年大學穆校長暨學校學員、松年大學大灣分校校友們，共同體驗大型車內輪差與視野死角。

▲台南市警局與交通部公路總局，舉辦「交通安全月-交安宣導大型車內輪差視野死角體驗活動｣，市長黃偉哲化身交通安全宣導大使進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據交通部統計，台灣的交通事故件數6成發生在路口，因此交通部將今年9月交通安全月主題定為「路口安全」，希望透過主題式的強化宣導，喚起國人交通安全意識。

台南市警局與交通部公路總局，舉辦「交通安全月-交安宣導大型車內輪差視野死角體驗活動｣，透過體驗模擬路口大型車的實境演出，加強對路口行人及大車內輪差、視野死角等安全議題的認識。

▲台南市警局與交通部公路總局，舉辦「交通安全月-交安宣導大型車內輪差視野死角體驗活動｣，市長黃偉哲化身交通安全宣導大使進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，自上任以來就非常重視市民用路環境及交通安全教育，致力打造大台南成為宜居城市，在改善整體道路安全環境方面，短期加強執法力度與準度、中長期從工程角度進行道路與交通設施改善，並搭配投入教育與宣導資源，交通事故嚴重度已顯著降低。但交通安全的治本之道，還是希望能夠從學童教育著手，讓學童從小紮根交通安全觀念，將來長大使用私人運具時能自然地內化養成正確的用路習慣。▲台南市警局與交通部公路總局，舉辦「交通安全月-交安宣導大型車內輪差視野死角體驗活動｣，市長黃偉哲化身交通安全宣導大使進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長再次呼籲交通安全月主題「路口安全」，強調駕駛車輛行經路口時要謹記「慢、看、停」，也就是減慢速度、左右擺頭查看、停讓行人；而行人行經路口時則要做好「停、看、聽」，也就是行人在路口等候時，要選擇在安全地點停等、並留意來往車輛，切忌低頭滑手機、最後則是仔細聽聽是否有車輛的警示聲或引擎聲響。希冀全民共同響應交通安全月「車輛慢看停、行人停看聽！」，共同為台南市用路安全盡一份心力。

▲台南市警局與交通部公路總局，舉辦「交通安全月-交安宣導大型車內輪差視野死角體驗活動｣，市長黃偉哲化身交通安全宣導大使進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局與交通部公路總局，舉辦「交通安全月-交安宣導大型車內輪差視野死角體驗活動｣，市長黃偉哲化身交通安全宣導大使進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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