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機車事故近5成為學生族群　里港警方前進大仁科大交安宣導

▲里港警分局到大仁科技大學進行交安等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局到大仁科技大學進行交安等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局轄內大仁科技大學於9月12日開學，為迎接大一新生，學校於14日舉辦了新生社團博覽會，有鑑於里港警分局轄內近3年交通事故中，有近5成年齡層為18-24歲學生機車族群，里港警方特派出宣導團前往大仁科技大學，進行交通安全、校園犯罪安全與跟騷法等相關宣導活動，提高學生自我保護觀念。

▲里港警分局到大仁科技大學進行交安等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局到大仁科技大學進行交安等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警方在會場設立攤位，透過交通安全、校園犯罪與與騷擾法宣導布條、發送宣導海報及宣導物品，提醒學生在校時及外出活動時須注意各項安全。

▲里港警分局到大仁科技大學進行交安等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局到大仁科技大學進行交安等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警分局交通組於現場加強宣導騎乘機車時「不逼車、不超速、不無照」並注意「車輛慢看停、行人停看聽」；偵查隊則宣導校園反毒、打工求職要小心、反詐宣導、校園反霸凌等宣導。

另於校園安全部分，里港警家防官提醒學生或家庭成員間發生身體上、精神上、經濟上的騷擾、控制、威脅或其他不法侵害，首要保護自己的安全，為避免遭受到傷害，並儘快撥打110或113尋求保護安置、法律及醫療等協助。有關防制人口販運部分，外事警察宣導人口販運之態樣，分為性剝削、勞力剝削與器官摘除等三種類型，如有遭暴力等脅迫從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或遭摘取器官等情形，也請務必撥打110或1955專線報案，以維護自身安全。

分局長鄭頴聰表示，守護大學生的交通、犯罪及校園各項預防安全為警察的重點工作之一，除以取締交通違規及加強校園周遭巡邏外，並透過積極辦理宣導活動雙管齊下，進而發揮各項事故防制之成效，減少學生交通事故及校園治安死角，共同防制校園暴力與被害事件，提供友善安全之學習環境。

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關鍵字：

里港大仁科技大學大仁科大交通安全交安

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