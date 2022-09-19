不滿友人傳他「信用不佳」　高雄2男持球棒怒砸店

▲自強路上一家餐飲店門口遭砸毀。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名蔡姓男子（38歲）因不滿黃姓友人在朋友圈中散播他「欠錢不還」、「信用不佳」的謠言，昨（18）日晚間11時許，約了另一名李姓友人（38歲）到黃男開的餐飲店理論，不料黃男的店沒營業，兩人憤而持球棒將店門外的攤架、桌椅砸毀，警方獲報後，在凌晨火速將蔡、李兩人緝捕到案，兩人坦承犯行，訊後被依毀損罪嫌送辦。

▲蔡姓男子持棍棒砸店。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

新興分局表示，高雄市前金區自強三路一家餐飲店昨日晚間11時傳出有客人滋事的案件，新興分局員警到場後，滋事者已經逃逸，經過了解，案發時該店並沒有營業，現場店外的攤架及大門玻璃遭毀損、無人受傷。

▲餐飲店的攤架遭砸毀。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經聯繫餐飲店負責人黃男（42歲）到場協助調查釐清，由偵查隊及自強所組成專案小組擴大調閱案發地點週邊監視器及訪查目擊證人，鎖定2名特定對象追查，並迅速於3小時內，帶回2名涉案之男子。

警方調查，蔡男和開店的黃男原本是朋友，蔡男因不滿黃男在友人圈中散播渠欠其債務、損害人格信用，心生不滿，在酒後邀約李姓友人共同持棍棒前往黃男經營的店面，毀損攤架等物品洩憤。

黃男則表示自己從未說過蔡男的壞話，都是蔡男自己想的，所以堅持提出告訴，全案於偵訊後，依毀損罪嫌函送地檢署偵辦。